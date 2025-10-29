"Ганчірка як з'явилась — так і зникла": оборонці знищили триколор у Покровську (відео)
Російські окупанти зранку 29 жовтня встановили свій прапор у Покровську на Донеччині. Однак вже за годину триколор був успішно ліквідований українськими захисниками.
"Ганчірка на стелі "Покровськ" була виявлена приблизно о 9:40 і вже о 10:40 була знищена", — повідомили у DeepState.
Аналітики описали ситуацію у місті як складну. За їхніми даними, Росія продовжує затягувати у Покровськ свою піхоту. Проте Сили оборони працюють над тим, щоб завдавати окупантам максимальних втрат.
"Місто є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій", — підкреслили у DeepState.
Водночас вони підтвердили, що північніше залізниці просочилося "чимало" російських бійців.
Ситуація у Покровську: що каже Генштаб
У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ від 29 жовтня йшлося, що за добу на Покровському напрямку вдалося зупинити 45 ворожих штурмів. Бої точилися у районі самого Покровська, а також населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та Філія.
Нагадаємо, 7 корпус швидкого реагування ДШВ оприлюднив ймовірний план Росії з оточення Покровської агломерації. На реалізацію цього задуму ворог кинув приблизно 11 тисяч бійців.
Український військовослужбовець 155-ї бригади Артем Прибильнов заперечив оточення Покровська, запевнивши, що фізичного "котла" немає. Однак, з його слів, усі шляхи доступу до міста росіяни контролюють з неба, і це робить ситуацію "надзвичайно небезпечною".