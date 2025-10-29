"Ганчірка як з'явилась — так і зникла": оборонці знищили триколор у Покровську (відео)

Російські окупанти зранку 29 жовтня встановили свій прапор у Покровську на Донеччині. Однак вже за годину триколор був успішно ліквідований українськими захисниками.

"Ганчірка на стелі "Покровськ" була виявлена приблизно о 9:40 і вже о 10:40 була знищена", — повідомили у DeepState.

Аналітики описали ситуацію у місті як складну. За їхніми даними, Росія продовжує затягувати у Покровськ свою піхоту. Проте Сили оборони працюють над тим, щоб завдавати окупантам максимальних втрат.

"Місто є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій", — підкреслили у DeepState.

Водночас вони підтвердили, що північніше залізниці просочилося "чимало" російських бійців.

Ситуація у Покровську: що каже Генштаб

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ від 29 жовтня йшлося, що за добу на Покровському напрямку вдалося зупинити 45 ворожих штурмів. Бої точилися у районі самого Покровська, а також населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та Філія.

Ситуація на Покровському напрямку станом на ранок 29 жовтня Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, 7 корпус швидкого реагування ДШВ оприлюднив ймовірний план Росії з оточення Покровської агломерації. На реалізацію цього задуму ворог кинув приблизно 11 тисяч бійців.

Український військовослужбовець 155-ї бригади Артем Прибильнов заперечив оточення Покровська, запевнивши, що фізичного "котла" немає. Однак, з його слів, усі шляхи доступу до міста росіяни контролюють з неба, і це робить ситуацію "надзвичайно небезпечною".