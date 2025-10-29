Рухаються на північ: у ЗСУ показали план окупантів з оточення Покровської агломерації (мапа)
У 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що на оточення Покровської агломерації Росія кинула приблизно 11 тисяч бійців. Загарбники, яким вдалося просочитись у місто, будуть рухатись на північний захід та північ.
Командування показало ймовірний план ворога з оточення Покровської агломерації. Її 29 жовтня опублікували на сторінці корпусу в Facebook.
"Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська", — зазначили військові.
Вони передали, що у смузі відповідальності корпусу Росія загалом накопичила приблизно 27 тисяч окупантів, приблизно сотню танків, до 260 бойових броньованих машин, а також до 160 гармат і мінометів. Українські сили продовжують оборонну операцію в зоні Покровської агломерації.
За два дні у смузі 7 корпусу втрати ЗС РФ поповнили:
- 90 бійців загиблими, і ще 42 пораненими;
- 1 бронетранспортер;
- 3 бойові машини піхоти;
- 3 автомобілі;
- 1 мотоцикл;
- 158 дронів різних типів.
"Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів", — додало командування.
Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що з липня ЗС РФ провели масштабну інфільтрацію у Покровськ і на сьогодні там закріпились російські оператори дронів. Ворог скористався тим, що в українських підрозділах бракує піхоти.
Речник 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев 28 жовтня інформував, що російські підрозділи не намагаються закріпитися у Покровську. Окупанти діють приховано, намагаючись перерізати українські логістичні артерії.