ЗС РФ відшукали слабкі місця в обороні Покровська: брак піхоти, брехня командирів, — аналітики

Збройні сили Російської Федерації з липня провели масштабну інфільтрацію у Покровськ і на сьогодні у місті закріпились ворожі оператори дронів, пояснили аналітики. Вороги скористались нестачею піхоти у підрозділах Збройних сил України. Певну роль зіграло те, що командири на місцях не говорили командуванню правду про поточну ситуацію.

Росіяни запустили у Покровськ диверсійні групи, активно використовують безпілотники, артилерію і бронемашини, ідеться у дописі аналітиків проєкту DeepState. Противник відшукав слабкі місця в обороні й серйозно загрожує логістиці підрозділів ЗСУ, які тримають позиції у Мирнограді. На думку аналітиків, ситуацію ще можна врятувати, якщо перекинути у місто цілу бригаду, оскільки спецпризначенців за таких умов замало.

Аналітики пояснили, як саме діяли росіяни, намагаючись окупувати Покровськ. В місто проникали диверсійно-розвідувальні групи, яких ставало все більше. Противник пробирався вулицями, атакував українські підрозділи, які працюють на певній віддалі від переднього краю. Під загрозою опинились підрозділи РЕБ, оператори дронів, артилеристи, мінометники тощо. В підсумку росіяни відшукали слабке місце та проникли у Покровськ у районі Звірового, Шевченка, вздовж залізничних шляхів від Котлиного.

"[Ворог] використовує слабкі оборонні порядки СОУ в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також певний час допомогою для [росіян] була брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська", — наголосили аналітики.

Просування росіян поставило під загрозу логістику у Мирноград, ідеться у дописі DeepState. У небі працюють розвідувальні дрони, які стежать за переміщеннями бійців СОУ і надсиланням провізії: потім відбуваються атаки ударних БпЛА.

"Найгірше з усього — ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто", — попередив DeepState.

Аналітики також пояснили, що варто було б зробити для порятунку Покровська. На їхню думку, ситуацію може покращити повноцінна бригада, яка заблокує "шляхи просочення ворога, які нібито утримуються".

"Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно", — підсумували вони.

Бої в Покровську — деталі

Зранку 29 жовтня DeepState оновив карту бойових дій та показав зміни у Покровську. Карта показує розширення сірої зони у західних районах міста, можливе перерізання траси Е-50 та проникнення російських підрозділів на північ, далеко за залізничну станцію.

Бої в Покровську - ситуація станом на 29 жовтня Фото: DeepState

Тим часом Генштаб ЗСУ 29 жовтня повідомив, що протягом минулої доби на Покровському напрямку відбулось 45 штурмів ЗС РФ. Росіяни атакували Покровськ, Мирноград та ще 14 населених пунктів. Поки що командування не коментувало зміну ситуації на Покровському напрямку.

