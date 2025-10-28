ЗС РФ збільшують сіро-червону зону навколо Покровська: чи є оточення та як діють ЗСУ (карти)

Збройні сили Російської Федерації просунулись на південній околиці Покровська та збільшили сіру зону, яка охоплює південно-західні райони, показали аналітики. Тим часом бійці Збройних сил України втримують позицію "Цитадель", а місто потерпає від навали FPV-дронів, які запускаються з обох боків. Командування повідомило про те, що кількість атак РФ зросла удвічі.

Росіяни мають успіхи у двох точках східного фронту, розповів проєкт DeepState в Telegram-каналі. Одна з цих точок — біля Степової Новосілки на відтинку біля Куп'янська: українські підрозділи відкотились на 6 км і збільшилась сіра зона. Інша ділянка — на Покровському напрямку, ідеться у дописі аналітиків. Тим часом ЗСУ провели вдалі контратаки у районі Добропілля біля сіл Кучерявий Яр та Нове Шахове.

Аналітики розповіли, що росіяни просунулись у районі населеного пункту Звірове, розташованого біля південних околиць Покровська. Зміни на карті — з'явився трикутний виступ, а ЗС РФ пройшли близько 800 м. Також дані DeepState показали, що сіра зона повністю охопила західні райони міста (близько 3,5 кв. км), і також південно-східні (близько 3,1 кв. км). Бачимо, що з півночі до Покровська тягнеться сіра зона від Лиману Червоного: відстань між можливими позиціями ЗС РФ — близько 6 км.

Бої під Покровськом - ситуація станом на 27 жовтня DeepState Фото: DeepState

Бої під Покровськом — що відбувається на сході

Міноборони РФ зранку 28 жовтня написало, що росіяни начебто окупували Родинське — селище на північ від Покровська. Карта DeepState показує, що війська противника туди ще не дістались. Крім того, 27 жовтня з'явилось відео від бійців НГУ, які показали знищення ворожих солдатів у Родинському.

Бої під Покровськом - кадри оборони Родинського

Тим часом боєць ЗСУ з позивним "Мучной" розповів, як відбувається оборона Покровська. З його слів, росіяни намагаються вибити українських захисників з позиції "Цитадель", розташованої у центральному району міста. Ворог ще не контролює цю зону, але "контрольованих нами ділянок стає дедалі менше". Крім того, бійці 7-го корпусу ДШВ втримують промзону у районі "8 група", при цьому "тривають бої за кожен метр, буквально за кожну будівлю", а росіяни просунулись на 800 м.

"Щодо так званої "стабілізації" на цьому напрямку, про яку волають панове офіцери, то це маячня для заспокоєння", — написав "Мучной".

На карті, яку опублікував військовий, бачимо, що росіяни зайшли далеко за автошлях Т-0504 та намагаються пройти далі на північ на західному фланзі.

Бої під Покровськом - ситуація на вулицях міста 27 жовтня "Мучной" Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Про події у Покровську коротко розповів боєць ЗСУ Станіслав Бунятов у каналі "Говорять Снайпер". У дописі, який з'явився зранку 28 жовтня, ідеться про велику кількість дронів та авіабомб, якими ЗС РФ б'ють по місту. Серед іншого, під удар потрапляють українські великі бомбери. Дрони ЗСУ скидають вибухівку на позиції ЗС РФ, підвозять БК, і паралельно ухиляються від російських FPV, ідеться у дописі.

"Рівень забезпечення дозволяє продовжувати та удосконалювати нашу роботу", — написав він, пояснюючи, що бійці ЗСУ не заблоковані та мають можливість отримувати боєприпаси.

Українське командування про Покровський напрямок

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 27 жовтня повідомив, що на Покровському напрямку ЗС РФ протягом минулої доби провели 79 штурмів біля 14 населених пунктів. Напередодні командування інформувало про 34 російські атаки: протягом доби інтенсивність зросла удвічі.

Зазначимо, 27 жовтня з'явилась аналітика Інституту вивчення війни (ISW), яка, серед іншого, стосувалась боїв у Покровську. Згідно з висновками західних експертів, у місто пробралось 200 диверсантів ЗС РФ. При цьому неможливо точно сказати, де чи позиції знаходяться, оскільки бої ведуться на вулицях і лінії фронту як такої немає.

Нагадуємо, військовий оглядач та ветеран ЗСУ Євген Дикий порівняв бої в Покровську та Куп'янську і пояснив, де гірша ситуація.