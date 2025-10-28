ВС РФ увеличивают серо-красную зону вокруг Покровска: есть ли окружение и как действуют ВСУ (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на южной окраине Покровска и увеличили серую зону, которая охватывает юго-западные районы, показали аналитики. Тем временем бойцы Вооруженных сил Украины удерживают позицию "Цитадель", а город страдает от нашествия FPV-дронов, которые запускаются с обеих сторон. Командование сообщило о том, что количество атак РФ возросло вдвое.

Россияне имеют успехи в двух точках восточного фронта, рассказал проект DeepState в Telegram-канале. Одна из этих точек — Степная Новоселка на отрезке возле Купянска: украинские подразделения откатились на 6 км и увеличилась серая зона. Другой участок — на Покровском направлении, говорится в заметке аналитиков. Между тем ВСУ провели удачные контратаки в районе Доброполья возле сел Кучерявый Яр и Новое Шахово.

Аналитики рассказали, что россияне продвинулись в районе населенного пункта Зверево, расположенного у южных окраин Покровска. Изменения на карте — появился треугольный выступ, а ВС РФ прошли около 800 м. Также данные DeepState показали, что серая зона полностью охватила западные районы города (около 3,5 кв. км), и также юго-восточные (около 3,1 кв. км). Видим, что с севера до Покровска тянется серая зона от Лимана Красного: расстояние между возможными позициями ВС РФ — около 6 км.

Відео дня

Бои под Покровском — ситуация по состоянию на 27 октября DeepState Фото: DeepState

Бои под Покровском — что происходит на востоке

Минобороны РФ утром 28 октября написало, что россияне якобы оккупировали Родинское — поселок к северу от Покровска. Карта DeepState показывает, что войска противника туда еще не добрались. Кроме того, 27 октября появилось видео от бойцов НГУ, которые показали уничтожение вражеских солдат в Родинском.

Бои под Покровском — кадры обороны Родинского

Между тем боец ВСУ с позывным "Мучной" рассказал, как происходит оборона Покровска. По его словам, россияне пытаются выбить украинских защитников с позиции "Цитадель", расположенной в центральном районе города. Враг еще не контролирует эту зону, но "контролируемых нами участков становится все меньше". Кроме того, бойцы 7-го корпуса ДШВ удерживают промзону в районе "8 группа", при этом "идут бои за каждый метр, буквально за каждое здание", а россияне продвинулись на 800 м.

"Что касается так называемой "стабилизации" на этом направлении, о которой вопят господа офицеры, то это бред для успокоения", — написал "Мучной".

На карте, которую опубликовал военный, видим, что россияне зашли далеко за автодорогу Т-0504 и пытаются пройти дальше на север на западном фланге.

Бои под Покровском — ситуация на улицах города 27 октября "Мучной" Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

О событиях в Покровске коротко рассказал боец ВСУ Станислав Бунятов в канале "Говорят Снайпер". В заметке, появившейся утром 28 октября, говорится о большом количестве дронов и авиабомб, которыми ВС РФ бьют по городу. Среди прочего, под удар попадают украинские большие бомберы. Дроны ВСУ сбрасывают взрывчатку на позиции ВС РФ, подвозят БК, и параллельно уклоняются от российских FPV, говорится в заметке.

"Уровень обеспечения позволяет продолжать и совершенствовать нашу работу", — написал он, объясняя, что бойцы ВСУ не заблокированы и имеют возможность получать боеприпасы.

Украинское командование о Покровском направлении

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 27 октября сообщил, что на Покровском направлении ВС РФ за прошедшие сутки провели 79 штурмов возле 14 населенных пунктов. Накануне командование информировало о 34 российских атаках: за сутки интенсивность выросла вдвое.

Отметим, 27 октября появилась аналитика Института изучения войны (ISW), которая, среди прочего, касалась боев в Покровске. Согласно выводам западных экспертов, в город пробралось 200 диверсантов ВС РФ. При этом невозможно точно сказать, где находятся их позиции, поскольку бои ведутся на улицах и линии фронта как таковой нет.

Напоминаем, военный обозреватель и ветеран ВСУ Евгений Дикий сравнил бои в Покровске и Купянске и объяснил, где хуже ситуация.