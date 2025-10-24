Ветеран сравнил бои в Купянске и Покровске и сказал, где хуже: одно почти разрушено (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации проникли в Покровск и Купянск и ведут уличные бои, заявил военный обозреватель. Между ситуацией в двух украинских городах есть разница, которая заключается в том, что один населенный пункт уцелел, а второй — почти стерт.

Тактика проникновения россиян в Купянск — это инфильтрация и закрепление в домах и укрытиях, пояснил ветеран и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире медиа NV.

Наступление РФ — Дикий о Покровске и Купянске см с 15:10

Дикий ответил на вопрос медиа, которое интересовалось, способна ли РФ оккупировать два города, поскольку российские генералы якобы "пообещали" подарить их президенту Владимиру Путину. По оценкам обозревателя, у российской армии есть "шанс довольно приличный". После этого он описал ситуацию в обоих населенных пунктах, объясняя, где сложнее.

"Покровск вообще уже сплошная руина. Купянск, ну, не намного лучше, хотя еще лучше пока", — уточнил спикер.

Відео дня

Купянск. Россияне наступают в городе и ведут уличные бои, пояснил обозреватель. Тактика противника — диффузия, схватки за контроль над отдельными улицами и домами, наличие серых зон, в которых не ясно, кто что контролирует. Некоторое время населенный пункт был прифронтовым, но теперь фронт проходит непосредственно через центральные улицы, отметил спикер. Оттуда выехали почти все жители и его уже нельзя считать "живым" — люди ушли и город постепенно разрушается.

Покровск. В городе также идут уличные бои и есть тактика "диффузии", но ситуация отличается. По словам Дикого, Покровск является "сплошной руиной". Впрочем, большинство города находится под контролем ВСУ.

"Главное, что и в Купянске, и в Покровске война перешла в фазу именно городских боев. В обоих случаях это происходит этакой именно диффузией, этаким очень постепенным занятием отдельных этих точек, между которыми остается такая огромная серая зона", — сказал он.

Обозреватель отметил, что дальнейшие изменения в Покровске и Купянске зависят от двух факторов. Во-первых, ситуация связана с резервами Сил обороны, которые туда могут или не могут прислать. Во-вторых, командование должно решить, есть ли смысл удерживать тот или иной населенный пункт. При этом Дикий вспомнил два предыдущих похожих случая на российско-украинской войне. Например, за Часов Яр ВСУ воевали по полтора года (город меньше Покровска и Купянска), тогда как от Бахмута и Авдеевки отошли уже через несколько месяцев.

"Сейчас в Купянске и Покровске именно эта фаза... То есть эти бои могут реально продолжаться месяцами", — подытожил ветеран.

Наступление РФ — что происходит в Купянске и Покровске

На карте аналитиков проекта DeepState обозначена текущая ситуация в Покровске и Купянске. В первом городе красная зона — на южных окраинах, а серый "язык" боев тянется в центр, к железнодорожному вокзалу. Тем временем во втором россияне дошли до центра, продвигаясь по главной трассе. Кроме того, есть еще одна красная зона на северо-западе, а, ко всему, все северные улицы — под контролем оккупантов.

Наступление РФ — ситуация в Купянске по состоянию на 24 октября Фото: DeepState

Наступление РФ — ситуация в Покровске по состоянию на 24 октября Фото: DeepState

Отметим, 21 октября появилась публикация немецкого военного обозревателя Юлиана Рёпке. По его оценкам, вскоре должна начаться последняя битва за Покровск, поскольку ВС РФ уже проникли в центр города и к железнодорожной станции.

Напоминаем, утром 24 октября аналитики DeepState сообщили о наступлении РФ на Запорожье и продвижение врага на 1-2 км ближе к населенному пункту.