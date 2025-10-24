Ветеран порівняв бої в Куп'янську та Покровську і сказав, де гірше: одне майже зруйноване (відео)

Збройні сили Російської Федерації проникли у Покровськ та Куп'янськ й ведуть вуличні бої, заявив військовий оглядач. Між ситуацією у двох українських містах є різниця, яка полягає у тому, що один населений пункт уцілів, а другий — майже стертий.

Тактика проникнення росіян в Куп'янськ — це інфільтрація та закріплення в будинках та укриттях, пояснив ветеран та колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі медіа NV.

Наступ РФ - Дикий про Покровськ та Куп'янськ див з 15:10

Дикий відповів на питання медіа, яке цікавилось, чи здатна РФ окупувати два міста, оскільки російські генерали начебто "пообіцяли" подарувати їх президенту Володимиру Путіну. За оцінками оглядача, у російської армії є "шанс досить пристойний". Після цього він описав ситуацію в обох населених пунктах, пояснюючи, де складніше.

"Покровськ взагалі вже суцільна руїна. Куп'янськ, ну, не набагато краще, хоча ще краще поки", — уточнив спікер.

Куп'янськ. Росіяни наступають у місті та ведуть вуличні бої, пояснив оглядач. Тактика противника — дифузія, сутички за контроль над окремими вулицями та будинками, наявність сірих в зон, в яких не ясно, хто що контролює. Певний час населений пункт був прифронтовим, але тепер фронт проходить безпосередньо через центральні вулиці, зауважив спікер. Звідти виїхали майже усі жителі і його вже не можна вважати "живим" — люди виїхали й місто поступово руйнується.

Покровськ. У місті також ідуть вуличні бої і є тактика "дифузії", але ситуація відрізняється. Зі слів Дикого, Покровськ є "суцільною руїною". Втім, більшість міста перебуває під контролем ЗСУ.

"Головне, що і в Куп'янську, і в Покровську війна перейшла в фазу саме міських боїв. В обох випадках це відбувається отакою саме дифузією, отаким дуже поступовим заняттям окремих оцих точок, між якими лишається така величезна сіра зона", — сказав він.

Оглядач зауважив, що подальші зміни у Покровську та Куп'янську залежать від двох факторів. По-перше, ситуація пов'язана з резервами Сил оборони, які туди можуть чи не можуть надіслати. По-друге, командування має вирішити, чи є сенс стримувати той чи інший населений пункт. При цьому Дикий згадав два попередні схожі випадки на російсько-українській війні. Наприклад, за Часів Яр ЗСУ воювали по півтора року (місто менше за Покровськ та Куп'янськ), тоді як від Бахмуту та Авдіївки відійшли вже за кілька місяців.

"Наразі в Куп'янську і Покровську саме ця фаза… Тобто ці бої можуть реально тривати місяцями", — підсумував ветеран.

Наступ РФ — що відбувається в Куп'янську та Покровську

На карті аналітиків проєкту DeepState позначена поточна ситуація в Покровську та Куп'янську. У першому місті червона зона — на південних околицях, а сірий "язик" боїв тягнеться в центр, до залізничного вокзалу. Тим часом у другому росіяни дійшли до центру, просуваючись головною трасою. Крім того, є ще одна червона зона на північному заході, а, до всього, усі північні вулиці — під контролем окупантів.

Наступ РФ - ситуація в Куп'янську станом на 24 жовтня Фото: DeepState

Наступ РФ - ситуація в Покровську станом на 24 жовтня Фото: DeepState

Зазначимо, 21 жовтня з'явилась публікація німецького воєнного оглядача Юліана Рьопке. За його оцінками, незабаром має початись остання битва за Покровськ, оскільки ЗС РФ вже проникли в центр міста і до залізничної станції.

Нагадуємо, зранку 24 жовтня аналітики DeepState повідомили про наступ РФ на Запоріжжя та просування ворога на 1-2 км ближче до населеного пункту.