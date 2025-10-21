Наближається битва за Покровськ: чому FPV б'ють по солдатах РФ у центрі міста, — оглядач (фото)

Збройні сили Російської Федерації вже 14 місяців поспіль намагаються окупувати Покровськ, і є ознаки, які говорять про наближення вирішальних боїв за місто, вважає німецький оглядач. Про наближення фіналу можуть свідчити російські солдати, які проникли в центр населеного пункту.

Військові ЗС РФ пробираються в центральні райони Покровська та потрапляють під удари FPV-дронів Збройних сил України, написав у соцмережі X (Twitter) воєнний оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке. На його думку, ЗСУ не можуть спинити просування росіян, а можуть лише його пригальмувати.

Допис Рьопке з'явився надвечір 20 жовтня. Оглядач опублікував скриншот відео 7 корпусу ДШВ з ударом по росіянах у Покровську. Він провів геолокацію запису і встановив, що ворожих солдатів виявили біля магазину "Меблвілл", розташованого у центру міста на вулиці Залізничній.

Наступ на Покровськ - скриншот удару FPV по диверсантах РФ Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke) Наступ на Покровськ - геолокація удару FPV по диверсантах РФ Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Оглядач підсумував, що незабаром має відбутись остання битва за Покровськ — Сили оборони втримували місто 14 місяців. Рьопке також написав, що причина, чому FPV доводиться бити по росіянах у самому центрі населеного пункту: неможливість зупинки наступу ЗС РФ.

Відео дня

"Це свідчить про те, що битва за місто наближається до своєї завершальної фази після 14 місяців. Факт залишається фактом: Київ може уповільнити російські війська, але не може їх зупинити", — ідеться у дописі.

Наступ на Покровськ - Рьопке про наближення вирішальних боїв Фото: Скриншот

Покровськ — місто на півдні Донецької області площею 30 кв. км, у якому до війни жило близько 60 тис. людей. ЗС РФ підішли до населеного пункту 14 місяців тому — орієнтовно, у серпні 2024 року. Для порівняння, битва за Бахмут тривала 10 місяців, за Авдіївку — 19 місяців, за Вугледар — більш як 24 місяці.

Наступ на Покровськ — деталі

На карті бойових дій проєкту Deep State можна побачити, що точка удар дрона 7 корпусу ДШВ розташована за 120 м від залізничної станції й за 400 м — від автошляху Т0504, який забезпечував логістику Сил оборони. Останні зміни на карті з'явились 20 жовтня. Аналітики показали вузький клин "сірої" зони, який простягнувся на 2,5 км від вулиць Привольна-Ленінградська та міського цвинтаря до залізничної станції.

Наступ на Покровськ - ситуація станом на 20 жовтня Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ зранку 21 жовтня повідомив, що на Покровському напряму нарахували 76 штурмів ЗС РФ. Росіяни атакували 19 населених пунктів — від Володимирівки до Новопавлівки.

Зазначимо, Фокус писав про наступ на Покровськ та про ситуацію у місті, якому загрожують росіяни. Зокрема, 29 вересня аналітики DeepState повідомили, що підрозділи ЗС РФ просунулись майже на 700 м на півдні населеного пункту та підійшли до міського цвинтаря на вул. Привольній. Тим часом через три тижні, 20 жовтня, боєць ЗСУ з позивним "Мучной" першим повідомив, що російські ДРГ дістались до залізниці й з'являються у районі на північ від колій.

Нагадуємо, 20 жовтня український волонтер розповів про черговий злочин ЗС РФ у Покровську: росіяни ледь не вбили цивільного чоловіка, який винос на руках поранену жінку.