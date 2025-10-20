У Покровську ЗС РФ проникли в центрі та за залізницю: є провал цілісності оборони, — боєць (карта)

Збройні сили Російської Федерації просунулись у західній частині Покровська, пройшовши цілісну лінію оборони ЗСУ, розповів український військовий. Через проникнення ДРГ та мішанину позицій ситуація у Покровську "хитка".

У західному районі Покровська залишились невеликі "сірі" ділянки, в яких ще тривають бої, але на даній ділянці втрачена "бойова цілісність", написав у Telegram-каналі боєць ЗСУ з позивним "Мучной". Військовий опублікував карту, на якій бачимо російські позиції впритул до залізничної колії на заході та за кілька кварталів від колій в центрі. Крім того, ворог проник в центр та "відрізав" східний район приватної забудови з назвою "Собачавка".

Допис "Мучного" з'явився надвечір 19 жовтня. Боєць описав бої у Покровську і пояснив, яка ситуація склалась для української лінії оборони.

Західні райони Покровська. Військовий попередив, що на "клаптику сірої зони" ще точаться бої, але росіяни нарощують сили, які ховаються в укриттях. За його оцінками, на заході ворог починає "стискання простору для наших підрозділів".

Відео дня

Центральні райони. Зі слів "Мучного", відбуваються "жорсткі бої", "сектор горить, лінії відтісняють". У дописі вказано, що в українських командирів є проблема з маршрутами відходу, оскільки постійно змінюються позиції росіян. Ймовірно, можлива "тактична ротація" або "часткова евакуація" підрозділів ЗСУ.

Східні райони. У даній ділянці українські військові зустрічались з російськими ДРГ по той бік залізничної колії. "Мучной" написав, що в підрозділів ЗСУ є "ризик оточення".

"Частини можуть опинитися у котлі з обмеженими маршрутами маневру й підвищеними втратами. Командування має діяти так, щоб цього не допустити!!" — наголосив боєць.

Окремо описується ситуація у районі Собачовки. З'ясувалось, що росіяни проникають групами по 10 осіб, ховаються та наскакують на бійців ЗСУ, які проводять евакуацію чи відходять. Паралельно б'ють КАБи і сили оборони не можуть накопичити ресурси й відновитись.

"Місто поки не втрачено, але контроль над ним хиткий!" — підсумував "Мучной".

Бої в Покровську — деталі

На карті, опублікованій "Мучним", бачимо "червону" смугу на заході, яка дійшла до залізниці. В центрі — зона прориву, яка з 2-3 квартали від колії. На карті проєкту DeepState не позначена ситуація, про яку розповів боєць. Згідно з даними аналітиків, є "сіра" зона, яка дійшла до південних околиць, а залізниця, яка розтинає місто навпіл, далеко від лінії зіткнення ЗС РФ та ЗСУ.

Бої в Покровську - карта "Мучного" від 19 жовтня 2025 року Фото: Muchnoy Jugend / Telegram Бої в Покровську - карта DeepState від 19 жовтня 2025 року Фото: DeepState

Українське командування поки не інформувало про загрозливість бої у Покровську та про можливу потребу вивести українські підрозділи на нові позиції. У звіті Генштабу за 20 жовтня вказано, що росіяни провели 58 штурмів на Покровському напрямку у бік 17 населених пунктів.

Зазначимо, 19 жовтня з'явилась стаття у медіа The Economist про ситуацію на відтинку фронту від Покровська та Добропілля до Костянтинівки та Дружківки. На думку військових, з якими поспілкувались журналісти, ЗС РФ не досягли успіху під час літнього наступу на Донбасі. Втім є невеликі просування, але при цьому під час прориву на Добропілля росіяни могли втратити до 10 тис. ос. живої сили.

Нагадуємо, 17 жовтня у росЗМІ розповіли про допис колишнього працівника ФСБ та мілблогера Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який критично оцінив літній наступ РФ та зробив прогноз щодо майбутнього Росії.