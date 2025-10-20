Під Добропіллям ЗС РФ втратили до 10 тисяч солдатів і є два "котла": Economist про бої на сході

Збройні сили Російської Федерації не досягнули успіху під час літнього наступу 2025 року, оскільки станом на осінь вони не змогли окупувати Покровськ та Костянтинівку, розповіло The Economist. Росіяни пройшли кілька сотень метрів, десь захопили українські укріплення, а десь прорвались вперед, але опинились в оточенні.

Бійці ЗСУ, які тримають лінію оборони в Костянтинівці, дещо відійшли, оскільки зараз спостерігаються за російськими військовими у бункері, який раніше належав українцям, ідеться у статті The Economist. Тим часом підполковник Арсен "Лемко" Димитрик з 1 корпусу Нацгвардії заявив, що під Добропіллям росіяни втратили 10 тис. осіб живої сили. Крім того, утворилось дві зони оточення, з яких не можуть вийти вороги.

Димитрик розповів медіа про масовані механізовані штурми ЗС РФ та про знищення близько 50 російських бронемашин. З його слів, у точці прориву під Добропіллям спершу було близько сотні ворожих солдатів, а тепер їх "менше сотні".

"Вони опинилися в пастці у двох "кільцях". [Димитрик] не очікує, що росіяни протримаються ще довго", — навели журналісти слова командира.

Під Костянтинівкою медіа поспілкувалось з екіпажем дронів, "Тімоном", "Циганом" та "Пікассо", які запускали дрони Vampire по позиціях противник. З'ясувалось, що після виконання завдання вони мчать назад на швидкості 120 км/год, щоб не потрапити під удар БпЛА РФ. Паралельно на лінії фронту працює артилерія, дороги прикриті антидроновими сітками, людей не видно, а бійців супроводжує гавкіт собак.

На основі пояснень військових у статті пояснюється, що росіяни намагаються окупувати Покровськ та Костянтинівку, але успіху не мають. Водночас під загрозою вже опинилась Дружківка, а також дорога на Ізюм, вказано у статті. Підрозділи ЗС РФ застрягнули між Покровськом та Дружківкою, і далі просування буде ускладненим, оскільки впало листя і солдати не зможуть ховатись та рухатись вперед. На думку командира екіпажу дронів 44-ї механізованої бригади майора В'ячеслав Шутенко, Костянтинівка найближчим часом "не впаде", але росіяни все ж підійшли "набагато ближче".

"З огляду на те, що осіннє листя опадає, оголюючи обидві сторони укриття, стає зрозуміло, що росіяни зазнали невдачі. Але вони відкинули українців на обох фронтах, хоча й з величезними втратами. На військовому фронті війни кривава штовханина триває вздовж усієї лінії фронту", — написало медіа.

Ситуація на Донбасі — що каже Генштаб та аналітики

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 20 жовтня, вказано, що Костянтинівський та Покровський напрямки (а ще Олександрівський) — це найгарячіші точки фронту. Згідно з даними командування, протягом минулої доби ЗС РФ провели 54 штурми на Покровськ та 24 — на Костянтинівку.

Зазначимо, 14 жовтня Фокус з'ясував деталі ситуації на Донбасі та про бої під Покровськом. Аналітики пояснили, що ЗС РФ намагаються перерізати ключову артерію — дорогу Е-50, якою ЗСУ отримують боєприпаси та відвозять поранених.

Нагадуємо, 17 жовтня український військовий Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про просування РФ у Дніпропетровській області та назвав небезпечний напрямок наступу росіян.