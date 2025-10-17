ЗС РФ просунулись на 20 км: "Флеш" вказав на небезпечний напрямок на Дніпровщині

Сергій "Флеш" називає найскладнішим напрямком останніх місяців селище Покровське Дніпропетровської області. За його словами, на цій ділянці фронту головнокомандувач ЗСУ нещодавно зняв командира 20-го армійського корпусу та поставив на цю посаду генерала.

Про активізацію наступу РФ у напрямку Покровського Синельниківського району Дніпропетровської області фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів у своєму Telegram-каналі 17 жовтня. Він зазначив, що за останні 3 місяці росіяни просунулися на цій ділянці на 20 км і навіть перетнули адміністративний кордон Дніпропетровської області.

За його словами, головнокомандувач Збройних сил України змінив командира 20-го армійського корпусу, який тримає цей напрямок.

"Не так давно Головнокомандувач зняв командира 20 АК і поставив на цю посаду генерала, якого я поважаю", — розповів "Флеш".

"Флеш" розповів про складну ситуацію на Дніпровському напрямку Фото: скриншот

Він додав, що не може оцінювати причини успіхів росіян на цьому напрямку чи називати винних, оскільки не володіє повністю ситуацією та інформацію, проте хоче привернути увагу до цього складного напрямку фронту.

"Сподіваюся, новому командувачу вдасться стабілізувати складну ситуацію. Там дуже багато дронів ворога, я це бачу онлайн. Важко там нашим хлопцям", — зазначив Бескрестнов.

Ситуація біля селища Покровське за даними DeepState на 16 жовтня Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 жовтня в соцмережах публікували відео обстрілу в Дніпропетровській області, під який потрапили військкори. Камера журналістів зафіксувала приліт КАБа по Покровському, яке розташоване на березі річки Вовчої за 63 км від Павлограда та за 127 км від Дніпра.

13 жовтня в DeepState повідомляли, що росіяни окупували село Тернове у Дніпропетровській області та просунулися біля населеного пункту Шандриголове на Донеччині.