Військкори потрапили під обстріл у Дніпропетровській області: приліт КАБа зафіксувала камера (відео)
Журналісти з Дніпра потрапили під обстріл КАБами в Покровському Синельниківського району Дніпропетровської області.
Камера зафіксувала величезний стовп диму після прильоту снаряда. Відповідне відео опублікували низка Telegtam-каналів, зокрема "ДС: новини Дніпро".
На відео журналісти біжать до машини, щоб покинути небезпечне місце.
"Жорстко гепнуло. Ось так працює військкор. Покровське", — каже один із них.
Покровське розташоване на березі річки Вовчої за 127 кілометрів на південний схід від Дніпра. До Павлограда звідти — 63 кілометри.
Останнім часом російські окупанти скидають на цей населений пункт авіабомби, через що люди масово виїжджають у безпечніші райони. За інформацією пабліка, евакуаційні бригади вивозять населення навіть під час авіаударів.
У селищі все ще залишається чимало жителів.
Напередодні ЗС РФ пошкодили КАБами міст у Покровському, щоб ускладнити і без того непросту логістику.
15 жовтня авто волонтерів потрапило в Покровську під обстріл авіабомбами. Снаряд упав практично поруч із машиною. На щастя, обійшлося без загиблих і важких поранень.
Нагадаємо, у селі Томаківка Нікопольського району Дніпропетровської області жителі вдруге поспіль вкрали нерозірвану російську керовану авіабомбу (КАБ).
14 жовтня стало відомо, що ЗС РФ захопили село Тернове Синельниківського району в Дніпропетровській області.