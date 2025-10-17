Військкори потрапили під обстріл у Дніпропетровській області: приліт КАБа зафіксувала камера (відео)

Журналісти з Дніпра потрапили під обстріл КАБами в Покровському Синельниківського району Дніпропетровської області.

Камера зафіксувала величезний стовп диму після прильоту снаряда. Відповідне відео опублікували низка Telegtam-каналів, зокрема "ДС: новини Дніпро".

На відео журналісти біжать до машини, щоб покинути небезпечне місце.

"Жорстко гепнуло. Ось так працює військкор. Покровське", — каже один із них.

Покровське розташоване на березі річки Вовчої за 127 кілометрів на південний схід від Дніпра. До Павлограда звідти — 63 кілометри.

Останнім часом російські окупанти скидають на цей населений пункт авіабомби, через що люди масово виїжджають у безпечніші райони. За інформацією пабліка, евакуаційні бригади вивозять населення навіть під час авіаударів.

Відео дня

У селищі все ще залишається чимало жителів.

Напередодні ЗС РФ пошкодили КАБами міст у Покровському, щоб ускладнити і без того непросту логістику.

15 жовтня авто волонтерів потрапило в Покровську під обстріл авіабомбами. Снаряд упав практично поруч із машиною. На щастя, обійшлося без загиблих і важких поранень.

Нагадаємо, у селі Томаківка Нікопольського району Дніпропетровської області жителі вдруге поспіль вкрали нерозірвану російську керовану авіабомбу (КАБ).

14 жовтня стало відомо, що ЗС РФ захопили село Тернове Синельниківського району в Дніпропетровській області.