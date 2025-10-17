Военкоры попали под обстрел в Днепропетровской области: прилет КАБа зафиксировала камера (видео)

Журналисты из Днепра попали под обстрел КАБами в Покровском Синельниковского района Днепропетровской области.

Камера зафиксировала огромный столб дыма после прилета снаряда. Соответствующее видео опубликовали ряд Telegtam-каналов, в том числе "ДС: новости Днепр".

На видео журналисты бегут к машине, чтобы покинуть опасное место.

"Жестко хлопнуло. Вот так работает военкор. Покровское", – говорит один из них.

Покровское расположено на на берегу реки Волчьей в 127 километрах юго-восточнее Днепра. До Павлограда оттуда – 63 километра.

В последнее время российские оккупанты сбрасывают на этот населенный пункт авиабомбы, из-за чего люди массово уезжают в более безопасные районы. По информации паблика, эвакуационные бригады вывозят население даже во время авиаударов.

В поселке все еще остается немало жителей.

Накануне ВС РФ повредили КАБами мост в Покровском, чтобы усложнить и без того непростую логистику.

15 октября авто волонтеров попало в Покровске под обстрел авиабомбами. Снаряд упал практически рядом с машиной. К счастью, обошлось без погибших и тяжелых ранений.

Напомним, в селе Томаковка Никопольского района Днепропетровской области жители второй раз подряд украли неразорвавшуюся российскую управляемую авиабомбу (КАБ).

14 октября стало известно, что ВС РФ захватили село Терновое Синельниковского района в Днепропетровской области.