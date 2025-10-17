"Та же история": в одном селе на Днепропетровщине жители во второй раз украли КАБ
Жители одного села в Днепропетровской области второй год подряд украли неразорвавшуюся российскую управляемую авиабомбу (КАБ).
Инцидент повторно произошел в селе Томаковка Никопольского района Днепропетровской области. Об этом 16 октября рассказал Telegram-канал DroneBomber инженера и тестировщика программного обеспечения для беспилотников.
"Кто помнит историю с украденным КАБом в Томаковке? Ну так вот, то же село, та же история", — говорится в сообщении.
Подробности инцидента в канале пока не раскрывают: обещают рассказать позже.
Также автор канала пошутил по этому поводу. добавив: "Продам КАБ, 12 000 гривен".
Стоит отметить, что идентичный случай в Томаковке Днепропетровской области произошел в ноябре 2024 года. Тогда канал DroneBomber сообщал, что жители села украли российский ударный беспилотник типа "Шахед", который упал под действием средств радиоэлектронной борьбы, а также неразорвавшуюся управляемую авиационную бомбу. Пользователи шутили по этому поводу: мол, КАБ весит около 250 килограммов, из-за чего задача была не из легких.
Что делать с неразорвавшимся боеприпасом
В условиях ведения войны и регулярных российских обстрелов нередко случается так, что вражеские боеприпасы приземляются, однако не взрываются. На сайте Министерства внутренних дел Украины разместили инструкцию, как вести себя при обнаружении таких снарядов:
- остановиться;
- если рядом есть люди — громко сообщить об опасности и призвать их остановиться;
- проверить, нет ли рядом проводов, веревок, растяжек, других подозрительных предметов;
- постараться отойти на безопасное расстояние — желательно тем маршрутом, которым вы шли раньше;
- сообщить о месте обнаружения боеприпаса соответствующим службам.
Граждан также призывают ни в коем случае не брать такие боеприпасы в руки, ведь это может быть опасно.
Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвреживают такие боеприпасы.
Напомним, в июне мужчина украл в Одессе "Шахед" после атаки россиян и понес его домой на спине.
Также ранее военный рассказал изданию "Цензор.НЕТ", как бойцам НГУ удалось украсть российский танк, увешанный РЭБ.