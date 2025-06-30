Взорвется неожиданно: в Одессе мужчина украл "Шахед" после атаки ВС РФ (фото)

В Одессе украли беспилотник "Шахед", которым российская армия атаковала город в ночь на 30 июня. Мужчина взял БПЛА и понес его домой на спине.

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Дрон-камикадзе лежал в траве, очевидно, он упал и не сдетонировал. В соцсетях просят вернуть БПЛА, ведь он может взорваться в любой момент.

"Кто украл "Шахед" в Совиньоне [поселок на юге Одессы]? Оставьте его или верните. Вызовите спецслужбы, не подходите к ним [к дронам]", — отмечает один из пользователей.

Официальные учреждения пока не комментировали данную ситуацию. В пабликах также показали остатки "Шахеда" и фото мужчины, который его забрал.

Дрон имеет номер "17305" и называется "Герань-2". Судя по кадрам, он лежал в траве.

Атака ВС РФ по Одессе: дроны попали в водоканал

Российские БПЛА атаковали инфраструктуру водоканала Одессы в ночь на 30 июня. Повреждены авторемонтные мастерские и спецтехника — автомобили ремонтных бригад, экскаватор, илососы и автоцистерны.

Работники водоканала сами потушили пламя из автоцистерн до прибытия спасателей и эвакуировали уцелевшую технику. Среди сотрудников предприятия никто не пострадал.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 2:02 ночи и ближе к 3:00 местные жители сообщали о взрывах. Также работали силы украинских ПВО.

Напомним, войска России ударили "Шахедом" рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге, известно о раненых гражданских.

Кроме этого, ночью 30 июня были атакованы населенные пункты в Харьковской области. Взрывы также слышали в Харькове.