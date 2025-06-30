РФ атаковала Харьковскую область: "шахеды" ударили сразу по нескольким населенным пунктам, детали

В ночь на 30 июня российские оккупационные войска обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Взрывы были слышны и в самом Харькове, однако они доносились из-за пределов города.

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В частности пострадали жители села Песочин, по которому ВС РФ нанесли удар "шахедом", сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Там в результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием.

Кроме того, в Харьковской области атаке ударных беспилотников подверглось:

с. Куротное, Чугуевского района, где в результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар;

м. Дергачи, Харьковского района, где из-за "прилета" вражеского БпЛА повреждено здание с последующим возгоранием.

На момент публикации материала было известно о по меньшей мере четырех пострадавших в результате удара по селу Песочин. Относительно атак на другие населенные пункты информация уточнялась.

Отметим, что о взрывах в Харькове СМИ сообщали после полуночи, однако городской голова Игорь Терехов объяснил, что эти звуки доносились из-за пределов города.

Напомним, в ночь на 29 июня ВС РФ нанесли по Украине комбинированный удар с применением крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, а также дронов типа "шахед".

Фокус также писал о том, что РФ запустила по Украине более 500 БПЛА и ракет.