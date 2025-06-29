"Искандеры", крылатые ракеты и дроны: чем и куда РФ ночью била по Украине, последствия вражеской атаки

В ночь на 29 июня ВС РФ нанесли по Украине комбинированный удар с применением крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, а также дронов типа "шахед".

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Всего во время ночной атаки российской авиацией было запущено 55 крылатых ракет Х-101, сообщили мониторинговые телеграм-каналы.

Также врагом было применено:

крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущенные из акватории Черного моря;

гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал";

баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М"/КN-23;

БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера" и имитационного назначения.

"Атака была комбинированной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения различных типов", — говорится в сообщении.

Мониторы уточнили, что ракетная атака длилась почти 3 часа, а дроновая — 9 часов 52 минуты.

"Под ударом находились Кременчуг, Полтава, Днепр, Николаев, отдельные общины Львовской области", — отметили мониторы.

Это же подтверждается сообщениями из разных регионов, где в течение ночи были слышны взрывы.

Последствия атаки РФ по украинским городам

Только в Кременчуге в ночь на 29 июня было зафиксировано десятки взрывов. Город атаковали, как "шахеты", так и крылатые и баллистические ракеты, сообщал корреспондент Фокуса.

Председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут отметил, что в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий.

"Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий", — написал Когут.

Он также объяснял, что в самой Полтаве работают силы ПВО, когда о взрывах в этом городе сообщила корреспондентка Фокуса.

Также под ударом россиян оказалось Запорожье.

"Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно, люди не пострадали", — уточнил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров после 3-х ночи.

О разрушениях в результате российского удара сообщил и председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"Из-за вражеских атак имеем последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших", — написал Табурец.

Взрывы этой ночью раздавались и во Львовской области, которую атаковали боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами, подчеркнул председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области", — написал Козицкий.

Эту же информацию подтвердил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Завершили проверку по городу. Враг пробовал бить по критической инфраструктуре. Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание", — отметил Садовый после завершения воздушной тревоги в городе.

Взрывалось этой ночью и в Киеве, однако на момент публикации материала, кроме того, что по вражеским "шахедам" работает украинская ПВО, власти столицы дополнительной информации не предоставляли.

Однако в сети появились фото того, как киевляне проводили эту ночь в столичном метрополитене.

Киевляне в метро во время ночной атаки РФ 29 июня

Напомним, в ночь на 29 июня РФ атаковала Украину с моря и воздуха, а в зоне поражения находилась вся территория государства.

28 июня Днепр атаковал новый КАБ с реактивным ускорителем или "ракета-бомба".