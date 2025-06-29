РФ атакует Украину с моря и воздуха: вся территория находится в зоне поражения, детали

В ночь на 29 июня российские оккупационные войска наносят массированную атаку по территории Украины, запуская крылатые ракеты из акватории Черного моря и используя для бомбардировки авиацию.

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В частности, после двух ночи был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Из-за этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в ночь на 29 июня Фото: скриншот

В то же время мониторинговые телеграмм-каналы в 1:34 сообщили, что россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Взрывы были слышны в Николаеве.

Уже после того, как с аэродрома Саваслейка взлетел российский МиГ-31К, мониторы отметили, что в сторону Кременчуга Полтавской области летят "Кинжалы".

"Кинжалы на Кременчуг. 2 штуки!!!", — говорилось в сообщении.

Тогда же корреспондент Фокуса сообщил, что в городе раздаются мощные взрывы.

Кроме того, в воздушном пространстве Украины передвигались десятки "шахедов", особую опасность от вражеских дронов объявляли во Львове и области.

"Львов! Высокая угроза!", — писал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате вражеской атаки не было.

Напомним, 28 июня Днепр атаковал новый КАБ с реактивным ускорителем или "ракета-бомба".

Фокус также писал о том, что РФ существенно нарастила атаки по Киеву за полгода.