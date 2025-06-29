РФ атакує Україну з моря та повітря: вся територія перебуває у зоні ураження, деталі

У ніч на 29 червня російські окупаційні війська завдають масованої атаки по території України, запускаючи крилаті ракети з акваторії Чорного моря та використовуючи для бомбардування авіацію.

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Зокрема, після другої ночі було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Через це по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога у ніч на 29 червня Фото: скриншот

Водночас моніторингові телеграм-канали о 1:34 повідомили, що росіяни запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вибухи було чутно у Миколаєві.

Вже після того, як з аеродрому Саваслейка злетів російський МіГ-31К, монітори зазначили, що у бік Кременчука Полтавської області летять "Кинджали".

"Кинджали на Кременчук. 2 штуки!!", — йшлося у повідомленні.

Тоді ж кореспондент Фокусу повідомив, що у місті лунають потужні вибухи.

Крім того, у повітряному просторі України пересувались десятки "шахедів", особливу небезпеку від ворожих дронів оголошувати у Львові та області.

"Львів! Висока загроза!", — писав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок ворожої атаки не було.

Нагадаємо, 28 червня Дніпро атакував новий КАБ з реактивним прискорювачем або "ракета-бомба".

Фокус також писав про те, що РФ істотно наростила атаки по Києву за пів року.