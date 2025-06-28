Приріст майже 100%: РФ істотно наростила атаки по Києву за півроку (інфографіка)

У червні Київ тричі був головною ціллю російських нічних атак із використанням безпілотників, крилатих ракет і балістики. За прогнозами жителів та експертів, столиці стане найнебезпечнішим містом України.

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Це пов'язано з тим, що ЗС РФ у війні проти України змінили тактику ударів і тепер концентруються на якомусь одному місті, спрямовуючи смертоносну зброю не лише на цивільну інфраструктуру, а й на мирних мешканців, пише ntv.de з посиланням на слова голови Київської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Чиновник підкреслює, що зараз противник намагається вразити якомога більшу кількість звичайних людей.

"Стратегія росіян — послабити націю, постійно тероризуючи простих громадян", — зазначив він.

Якщо раніше Київ був відносно безпечним містом, то тепер ситуація кардинально змінилася.

"У червні Києва досягли 285 безпілотників і 65 ракет. Крім того, ППО спробували збити безліч цілей на далеких підльотах. Для порівняння: у січні по столиці було випущено 35 безпілотників і одну балістичну ракету", — пояснив Ткаченко.

Виходячи зі слів начальника військової адміністрації, приріст атак по Києву за пів року становив 97,2%.

Масовані атаки виснажують ППО столиці Фото: The Guardian

Через велику кількість безпілотників рівень перехоплення української ППО знизився до 85%, хоча взимку був 95%.

"На жаль, кількість російських атак зростає, і вони насамперед спрямовані проти населення", — каже військовий адміністратор Києва Ткаченко. Від початку червня в Києві загинули 42 людини, включно з 11-річною дівчинкою. 234 людини дістали поранення, зокрема 11 дітей.

Кількість атак на столицю збільшилася майже на 100% Фото: ntv.de

Жителі столиці теж відзначають погіршення ситуації з обстрілами. Багато хто зазначає, що якщо раніше було лише кілька вибухів, а зараз атак так багато, що люди вважають за краще переїхати в менші міста.

ЗС РФ намагаються бити по цивільних, щоб зломити опір Фото: Telegram

Спортивний фотограф Дмитро Євенко в бесіді з журналістами констатує, що раніше почувався в більшій безпеці.

"Під час правління Байдена в нас були Patriots, американські системи протиракетної оборони, — і ми могли знищувати ракети з повітря. Тепер у нас є проблема, і Київ, безумовно, стане найнебезпечнішим містом", — каже він.

На думку військового експерта Олексія Мельника, в України все ще є Patriots, але ракети закінчуються, а жодної нової допомоги від Білого дому поки що не планується:

"Ось чому важливо, щоб США хоча б продавали ракети для Patriots через європейців. Припинення поставок не було б повною катастрофою, але результат був би зрозумілий: набагато більше смертей серед мирного населення в Україні".

Під час виступу парламенті Нідерландів президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку війни 2022 року Москва запустила 28 743 шахедів по нашій країні. Із них 2736, або 9,5% відсотка, запущено в червні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що в Росії інженери, які збирають "Шахеди", створили технологію, що дає змогу безпілотникам уника ти зенітних дронів.

Нещодавно фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України дослідили модернізований ударний дрон "Шахед" нової серії MS зі штучним інтелектом, який Сили оборони збили в червні 2025 року на Сумському напрямку.

Нагадаємо, Фокус писав, чи ослабнуть атаки по Україні після удару по заводу "Атлант-Аеро".