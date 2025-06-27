Україну атакують нові "Шахеди" з ШІ та камерами: у ГУР розкрили, з чого вони зроблені

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України дослідили модернізований ударний дрон "Шахед" нової серії MS зі штучним інтелектом, який Сили оборони збили у червні 2025 року на Сумському напрямку.

Related video

Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та структура електронних блоків вказують на те, що безпілотник виготовили в Ірані, але певні зміни та удосконалення можуть вказувати на спільну роботу росіян та іранців. Інформацію щодо складників та 3D-модель опублікували на порталі War&Sanctions.

Збитий Shahed-136 ("Герань-2") містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, призначений для запуску систем штучного інтелекту та обробки відео, а також аналогову інфрачервону камеру, подібну на ту, яку росіяни показували раніше. Ймовірно, з їх допомогою "Шахеди" можуть автономно атакувати цілі у полі "зору".

Модуль Nvidia Jetson Orin росіяни також використовують в ударному БпЛА V2U. Раніше писали, що ці дрони мають автономну систему наведення і використовують українські мобільні мережі. Jetson має отримувати інформацію з камери та порівнювати з завантаженими моделями для автоматичного визначення та захоплення цілі. Крім того, допомагає проводити розвідку з повітря.

Модуль Nvidia Jetson Orin знайшли у дроні "Шахед" Фото: War&Sanctions

Захоплений "Шахед" показує, що інженери модернізували іранську супутникову навігаційну систему Nasir із захистом від РЕБ, яка стала восьмиканальною. Це означає, що для придушення зв'язку на такий БПЛА потрібно мати 7-8 джерел радіоелектронних завад.

На дослідженому зразку до Nasir була підключена антена з чотирьох елементів, яка здатна приймати сигнали GPS у діапазонах L1 та L5. Відомо про використання антени з круговим розташуванням восьми елементів, на кшталт китайських, які були раніше знайдені у "Шахедах" російської збірки.

Окрім цього, покращений "Шахед" має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та групового керування. Фахівці продовжують досліджувати БПЛА та обіцяють додати нову інформацію на портал, як тільки отримають більше інформації.

У ГУР зазначають, що зміни у конструкції "Шахеда" свідчать про двосторонній обмін технологіями між Іраном та Росією. На думку розвідників, їх спільні досягнення можуть вплинути не тільки на перебіг війни в Україні, а й за її межами. Наприклад, Іран здатен використати напрацювання у бойових діях на Близькому Сході.

Раніше писали, чим небезпечні нові "Шахеди" з тепловізійними камерами. Вони дозволяють знаходити цілі у темряві і точніше їх атакувати.