РФ застосувала по Україні новий "Шахед": чому він набагато небезпечніший за звичайні (фото)

Збройні сили Російської Федерації атакували Україну ударним дроном "Шахед", оснащеним тепловізійною камерою.

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Тепловізійна камера на дроні-камікадзе дає кілька важливих переваг. Такий БПЛА може виявляти цілі в цілковитій темряві та завдавати точніших ударів, пише Telegram-канал "єРадар".

Тепловізор виявляє теплові джерела, такі двигуни техніки, генератори, люди, ТЕЦ, трансформатори. Відповідно він дає змогу БПЛА наносити прицільні удари вночі або в диму/тумані.

Як пояснюють автори публікації, звичайний "Шахед" летить за заздалегідь заданою GPS-програмою. Однак із тепловізором він здатен адаптуватися до ситуації, навіть якщо координати неточні або об'єкт перемістився.

Крім того, тепловізор може бути інтегрований із системою комп'ютерного зору. Завдяки цьому дрон може самостійно розпізнавати і наводитися на теплі об'єкти, навіть якщо GPS або зв'язок заглушено.

У фінальній фазі атаки дрон із тепловізором може:

коригувати траєкторію;

наводитися точно в "гарячу" точку (наприклад, трансформаторний блок);

ігнорувати макети або холодні об'єкти (фальшцілі).

Зі свого боку "Мілітарний" зазначив, що серійний номер і конструкція нового БПЛА збігаються з описом Shahed-236, оснащеного системою захоплення цілей і двигуном внутрішнього згоряння. За даними видання, випробування Shahed-236 було продемонстровано делегації РФ під час одного з візитів до Ірану.

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Під час випробувань дрон успішно злетів у темний час доби, подолав відстань до цілі. Оператор у режимі онлайн обрав одну з чотирьох цілей для захоплення системою самонаведення і нанесення удару.

Згідно з презентацією, що просочилася в мережу, крім самого Shahed-236, до комплекту також входить дрон-ретранслятор і станція управління. Заявлена дальність дії такого комплексу — 220 км.

Нагадаємо, раніше українські військові вперше виявили "Шахед", обладнаний системою прямого радіоуправління та модулем штучного інтелекту.

Також повідомлялося, що якщо раніше "Шахеди" літали на швидкості понад 120 км/год, то зараз вони вже можуть розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину.