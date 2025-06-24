РФ применила по Украине новый "Шахед": почему он намного опаснее обычных (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину ударным дроном «Шахед», оснащенным тепловизионной камерой.

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Тепловизионная камера на дроне-камикадзе дает несколько важных преимуществ. Такой БПЛА может выявлять цели в полной темноте и наносить более точные удары, пишет Telegram-канал "єРадар".

Тепловизор выявляет тепловые источники, такие двигатели техники, генераторы, люди, ТЭЦ, трансформаторы. Соответственно он позволяет БПЛА наносить прицельные удары ночью или в дыму/тумане.

Как объясняют авторы публикации, обычный "Шахед" летит по заранее заданной GPS-программе. Однако с тепловизором он способен адаптироваться к ситуации, даже если координаты неточные или объект переместился.

Кроме того, тепловизор может быть интегрирован с системой компьютерного зрения. Благодаря этому дрон может самостоятельно распознавать и наводиться на теплые объекты, даже если GPS или связь заглушена.

В финальной фазе атаки дрон с тепловизором может:

корректировать траекторию;

наводиться точно в "горячую" точку (например, трансформаторный блок);

игнорировать макеты или холодные объекты (фальшцели).

В свою очередь "Мілітарний" отметил, что серийный номер и конструкция нового БПЛА совпадают с описанием Shahed-236, оснащенного системой захвата целей и двигателем внутреннего сгорания. По данным издания, испытание Shahed-236 было продемонстрировано делегации РФ в ходе одного из визитов в Иран.

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Во время испытаний дрон успешно взлетел в темное время суток, преодолел расстояние до цели. Оператор в режиме онлайн выбрал одну из четырех целей для захвата системой самонаведения и нанесения удара.

Согласно просочившейся в сеть презентации, кроме самого Shahed-236, в комплект также входит дрон-ретранслятор и станция управления. Заявленная дальность действия такого комплекса – 220 км.

Напомним, ранее украинские военные впервые обнаружили "Шахед", оборудованный системой прямого радиоуправления и модулем искусственного интеллекта.

Также сообщалось, что если раньше "Шахеды" летали на скорости более 120 км/ч, то сейчас они уже могут развивать скорость до 300 километров в час.