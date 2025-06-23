Без этого "Шахед" не попадет в цель: эксперт показал "сердце" вражеского БПЛА (фото)

Россияне оснащают ударные беспилотные аппараты «Шахед» специальными антеннами, которые защищают навигационную систему аппарата от действия украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Если антенна не обеспечивает защиту, то "Шахед" не попадет в цель. Чем больше в антенне элементов, тем сильнее защита, объяснил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Сердце шахедной электроники это специальная антенна, которая обеспечивает защиту навигации "Шахеда" от нашего РЭБ", — написал он.

Антенна "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Антенна "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Антенна "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

По словам эксперта, Ижевский завод ставит на "Шахеды" российскую антенну Комета на 8 или 12 элементов. В свою очередь предприятие в "Алабуге" исчерпало запасы антенн на 4 элемента из Ирана и теперь оснащает БПЛА антеннами из Китая на 8 элементов. Для поражения особо важных целей дроны получают антенны на 16 элементов.

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"Флэш" подчеркнул, что если вытащить один модуль из круглой и квадратной антенн и повернуть, то там будет один и тот же элемент. Это указывает на то, что производитель, вероятно, один и тот же.

"Еще раз — без такой антенны "Шахед" не поразит цель. Спасибо Китаю", — заключил эксперт.

Напомним, россияне существенно масштабировали производство "Шахедов", а также усложняют алгоритмы работы против средств РЭБ и каждый день экспериментируют с тактикой. "Флэш" полагает, что в будущем РФ сможет запускать по 800 "Шахедов" каждый вечер.

Также сообщалось, что Северная Корея рассматривает возможность отправки в Россию людей для работы на заводе по производству беспилотников, расположенном в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.