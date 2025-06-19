КНДР хочет отправить в РФ 25 000 северокорейцев для производства "Шахедов", — СМИ

Северная Корея рассматривает возможность отправки в Российскую Федерацию людей для работы на заводе по производству беспилотников, расположенном в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

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Целью возможного нового сотрудничество между РФ и КНДР является для стимулирования производства российских БПЛА для войны в Украине в обмен на обучение северокорейцев управлению дронами, сообщает NHK Japan со ссылкой на свои источники на Западе и в России.

Сообщается, что завод находится в особой экономической зоне "Алабуга", расположенной в российской республике Татарстан. Туда могут отправиться в общей сложности 25 000 рабочих из Северной Кореи.

Отметим, что в "Алабуге" есть военный завод, построенный в 2023 году, на котором, в частности, производят ударные дроны "Шахед". Спутниковые снимки от апреля 2025 года показывают, что объект увеличился вдвое, и поблизости от первоначального места появилось не менее пяти новых зданий.

Завод по производству "Шахедов" в "Алабуге" вырос вдвое с 2023 года Фото: Maxar/IISS

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В издании также подчеркнули, что в июне прошлого года Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве, согласно которому стороны обязаны оказывать друг другу военную помощь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что между Москвой и Пхеньяном есть договоренности о начале создания на территории Северной Кореи мощностей для производства "Шахедов".

В свою очередь бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в России намерены нарастить производство беспилотников "Шахед" с 250 до 1000 единиц в сутки.