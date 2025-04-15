Россия удвоила производство "Шахедов": где делают дроны-камикадзе для атак по Украине

Использование Россией односторонних ударных беспилотных летательных аппаратов (OWA-UAV) во время войны Украине усилилось в последние месяцы 2024 года и не замедлилось в 2025-м. В Алабуге и Ижевске строят новые заводы.

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Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований.

Данные Воздушных Сил ВСУ показывают, что с июня 2024 год наблюдается ежемесячный рост атак "Шахедов": в ноябре 2024 года было запущено 2300 штук, а в январе 2025 года — 2696. Этот рост стал возможен благодаря способности России увеличить местное производство версии иранского Shahed 136 OWA-UAV.

В 2022 году Иран начал поставлять Shahed 131 и Shahed 136 в Россию после начала полномасштабной войны в Украине. Вскоре после этого Иран инициировал крупномасштабную программу передачи технологий для содействия производству этих систем в России. Российские "Шахеды" получили название Geran-2 (Герань-2).

Иранский "Шахед" получил в РФ название "Герань" Фото: Скриншот

Украинские источники ранее заявляли, что Россия произвела более 6000 OWA-UAV в 2024 году и намерена увеличить это количество до 2025 года. Это утверждение подтверждается спутниковыми снимками, показывающими развитие инфраструктуры для производства Shahed.

"Шахеды" производят на заводе в Алабуге

Несмотря на постоянный поток Shahed 136 из Ирана, Москва вкладывает значительные средства в собственные производственные мощности, а Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане уже давно оценивается как производственная площадка для систем российского производства.

Завод по производству "Шахедов" в Алабуге вырос вдвое с 2023 года Фото: Maxar/IISS

На момент ее первоначальной эксплуатации в начале 2023 года производственная площадка состояла из двух складов с приблизительной площадью 80 000 квадратных метров. Спутниковые снимки от апреля 2025 года показывают, что объект увеличился вдвое, и поблизости от первоначального места появилось не менее пяти новых зданий. Три из новых зданий, по-видимому, имеют те же клетки для защиты от БПЛА, которые были обнаружены на первоначальном месте, — мера предосторожности, принятая после украинской атаки в апреле 2024 года.

Были усилены как физические, так и оперативные меры безопасности. Вокруг двух первоначальных складов и двух новых зданий прямо на западе было возведено ограждение по периметру. То же самое происходит вокруг двух зданий к северо-западу от площадки, оба из которых соединены с первоначальной площадкой крытыми переходами, вероятно, построенными для обеспечения транспортировки компонентов между зданиями. Кроме того, при въезде в ОЭЗ все транспортные средства теперь должны иметь электронный пропуск.

Кроме этого началось строительство четырех новых зданий. Еще дальше, но все еще в пределах ОЭЗ, недавно начал работу логистический комплекс "Дэн Сяопин". Расположенный примерно в 30 км к югу от основной площадки, этот совместный российско-китайский объект, как ожидается, будет поставлять компоненты из Китая для производства дронов-камикадзе.

Вторая линия для производства "Шахедов" строится в Ижевске

Исследователи считают, что вторую производственную линию для копий Shahed 136 построили в Ижевске. Эта производственная линия эксплуатируется "Купол", дочерней компанией "Алмаз-Антей", которая ранее занималась разработкой беспилотных летательных аппаратов.

Завод по производству "Шахедов" в Ижевске Фото: Maxar/IISS

По данным украинской военной разведки, Россия также в настоящее время создает производственную линию для реактивного Shahed 238. Однако это утверждение не было независимо подтверждено.

Однако исследователи отмечают, что хотя количество произведенных "Шахедов" возросло, но качество упало. В условиях растущего финансового давления Россия попыталась сократить расходы на производство дронов-камикадзе, и высококачественные западные компоненты заменяются более дешевыми китайскими аналогами, которые часто отказывают.

Российский "Шахед" Фото: avianews.com

Напомним, ранее Фокус писал о том, что российские оккупационные войска экспериментируют и намеренно меняют тактику запусков ударных беспилотников типа "Шахед", чтобы истощить и подавить противовоздушную систему обороны Украины.