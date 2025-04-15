Росія подвоїла виробництво "Шахедів": де роблять дрони-камікадзе для атак по Україні

Використання Росією односторонніх ударних ударних безпілотних літальних апаратів (OWA-UAV) під час війни в Україні посилилося в останні місяці 2024 року і не сповільнилося у 2025-му. В Алабузі та Іжевську будують нові заводи.

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Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Дані Повітряних Сил ЗСУ показують, що з червня 2024 року спостерігається щомісячне зростання атак "Шахедів": у листопаді 2024 року було запущено 2300 штук, а в січні 2025 року — 2696. Це зростання стало можливим завдяки здатності Росії збільшити місцеве виробництво версії іранського Shahed 136 OWA-UAV.

У 2022 році Іран почав постачати Shahed 131 і Shahed 136 до Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Незабаром після цього Іран ініціював великомасштабну програму передачі технологій для сприяння виробництву цих систем у Росії. Російські "Шахеди" отримали назву Geran-2 (Герань-2).

Іранський "Шахед" отримав у РФ назву "Герань" Фото: Скриншот

Українські джерела раніше заявляли, що Росія виробила понад 6000 OWA-UAV у 2024 році і має намір збільшити цю кількість до 2025 року. Це твердження підтверджується супутниковими знімками, що показують розвиток інфраструктури для виробництва Shahed.

"Шахеди" виробляють на заводі в Алабузі

Незважаючи на постійний потік Shahed 136 з Ірану, Москва вкладає значні кошти у власні виробничі потужності, а Особлива економічна зона (ОЕЗ) "Алабуга" в Татарстані вже давно оцінюється як виробничий майданчик для систем російського виробництва.

Завод із виробництва "Шахедів" в Алабузі зріс удвічі з 2023 року Фото: Maxar/IISS

На момент її початкової експлуатації на початку 2023 року виробничий майданчик складався з двох складів із приблизною площею 80 000 квадратних метрів. Супутникові знімки від квітня 2025 року показують, що об'єкт збільшився вдвічі, і поблизу від початкового місця з'явилося щонайменше п'ять нових будівель. Три з нових будівель, мабуть, мають ті самі клітки для захисту від БПЛА, які було виявлено на первісному місці, — запобіжний захід, прийнятий після української атаки у квітні 2024 року.

Було посилено як фізичні, так і оперативні заходи безпеки. Навколо двох початкових складів і двох нових будівель прямо на заході було зведено огорожу по периметру. Те ж саме відбувається навколо двох будівель на північний захід від майданчика, обидва з яких з'єднані з початковим майданчиком критими переходами, ймовірно, побудованими для забезпечення транспортування компонентів між будівлями. Крім того, при в'їзді в ВЕЗ усі транспортні засоби тепер повинні мати електронну перепустку.

Окрім цього розпочалося будівництво чотирьох нових будівель. Ще далі, але все ще в межах ОЕЗ, нещодавно розпочав роботу логістичний комплекс "Ден Сяопін". Розташований приблизно за 30 км на південь від основного майданчика, цей спільний російсько-китайський об'єкт, як очікується, постачатиме компоненти з Китаю для виробництва дронів-камікадзе.

Другу лінію для виробництва "Шахедів" будують в Іжевську

Дослідники вважають, що другу виробничу лінію для копій Shahed 136 побудували в Іжевську. Ця виробнича лінія експлуатується "Купол", дочірньою компанією "Алмаз-Антей", яка раніше займалася розробкою безпілотних літальних апаратів.

Завод із виробництва "Шахедів" в Іжевську Фото: Maxar/IISS

За даними української військової розвідки, Росія також наразі створює виробничу лінію для реактивного Shahed 238. Однак це твердження не було незалежно підтверджено.

Однак дослідники зазначають, що хоча кількість вироблених "Шахедів" зросла, але якість впала. В умовах зростаючого фінансового тиску Росія спробувала скоротити витрати на виробництво дронів-камікадзе, і високоякісні західні компоненти замінюються дешевшими китайськими аналогами, які часто відмовляють.

Російський "Шахед" Фото: avianews.com

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що російські окупаційні війська експериментують і навмисно змінюють тактику запусків ударних безпілотників типу "Шахед", щоб виснажити і придушити протиповітряну систему оборони України.