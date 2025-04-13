"Серіями хвиль": ЗС РФ експериментують з тактиками запусків "шахедів" по Україні, — ISW

Російські окупаційні війська експериментують та навмисно змінюють тактики запусків ударних безпілотників типу "шахед", щоб виснажити та подавити протиповітряну систему оборони України.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Армія РФ раніше запускала безпілотники дальнього радіуса дії "шахед" серіями хвиль проти різних цілей щоночі, і ці повідомлення про використання безпілотників у більш щільних формаціях свідчать про те, що російські війська вважають, що ця нова тактика ефективніше подавлятиме українську протиповітряну оборону", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що в середині лютого і на початку березня 2025 року російські війська завдали значно більших ударів, але протягом останніх тижнів вони завдавали ударів, більш схожих на тенденції, які спостерігалися в січні і на початку лютого 2025 року, хоча і з використанням меншої кількості ракет.

"Наприкінці березня і на початку квітня 2025 року російські війська повернулись до більш типової схеми завдавання ударів після тимчасового сплеску в розмірах російських ударних пакетів великої дальності в середині лютого і на початку березня 2025 року", — зазначили в ISW.

В Інституті підкреслили, що ЗС РФ використовують "шахеди" у найщільнішому порядку, щоб знищити українські системи ППО, зокрема росіяни зосереджують групу з 10-15 безпілотників за межами міста, перш ніж завдати удару по ньому.

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 квітня ЗС РФ завдали атаки дронами по Києву та Харкову, застосувавши БпЛА типу "шахед".

Фокус також писав про те, як "шахеди" пристосовують під удари по цивільних.