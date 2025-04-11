Технологія терору: як "Шахеди" пристосовують під удари по цивільних

Росія перетворила безпілотники "Шахед" на засіб розкидання смертоносних "сюрпризів". Тепер дрони не лише атакують цілі, а й залишають після себе пастки для цивільних — трубки з вибухівкою, що можуть здетонувати у будь-який момент. Фокус розбирався, що це за нова тактика, чим вона небезпечна та як уберегтися.

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Російські війська застосовують нову тактику атак на Україну, використовуючи безпілотники типу "Шахед", які скидають вибухонебезпечні предмети. За повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), ці боєприпаси можуть бути розкидані над будь-яким регіоном країни, створюючи надзвичайно високий ризик для цивільного населення.​

Зовнішній вигляд таких боєприпасів може відрізнятися, але зафіксовані випадки, коли вони мають вигляд трубок з квадратними насічками на корпусі, діаметром майже 5 см та довжиною 35–40 см. У Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що зображені на фото вибухонебезпечні предмети були вилучені у Києві, але їхній зовнішній вигляд може відрізнятися. ​

Фото боєприпасів, які розкидають російські дрони Фото: Соцмережi

У листопаді минулого року повідомлялося про подібні випадки в Сумській області, де російські "Шахеди" розкидали небезпечні боєприпаси. За словами військового експерта, ці боєприпаси можуть бути осколковими гранатами з уповільнювачем, час вибуху яких невідомий. Два таких пристрої вибухнули на очах у піротехніків, що підкреслює їхню небезпеку. ​

ДСНС закликає громадян бути особливо уважними: у разі виявлення підозрілого предмета не підходити до нього, не чіпати та негайно повідомити про знахідку за номерами 101, 102 або 112.

Нова загроза для цивільного населення: "Шахеди" скидають трубки з вибухівкою

Як пояснює військовий експерт Олег Жданов, росіяни почали кріпити до дронів спеціальні трубки, наповнені вибухівкою. Ці трубки можуть скидатися в певному місці: Shahed-136 летить і в певній точці, яку запрограмовано заздалегідь, скидає ці трубки. За словами експерта це дуже зручно з технічного погляду — вони не створюють додаткового опору повітрю, тому не псують аеродинаміку дрона.

"Трубки підвішують під крила дрона. Завдяки знанню швидкості польоту, можна приблизно розрахувати, де відбудеться скидання. Але — ключове слово "приблизно". Тобто трубки можуть впасти або в полі, або в населеному пункті. І якщо, скажімо, людина підійде до цієї трубки, зачепить її ногою — може втратити ногу. Візьме в руки — може загинути або втратити руки, обличчя. Це фактично піхотна міна", — каже Фокусу Жданов.

Радіус ураження таких трубок невеликий. Наприклад, у наступальної гранати радіус ураження — 7 метрів (тобто зона ураження — 14 метрів у діаметрі). Ці трубки можуть мати подібні характеристики. Наразі невідомо скільки таких трубок може нести один "Шахед", проте його не можна перевантажувати, бо це впливає на льотні характеристики. Жданов пояснює, якщо додати вагу — доведеться зменшити кількість палива, а отже й дальність польоту. Баланс тут дуже крихкий. Тому найімовірніше кількість трубок парна.

Якщо такий "Шахед" збиває українська ППО або мобільна група, є два варіанти: або при підриві основної частини дрона трубки можуть здетонувати, або якщо ж вони не вибухають — просто падають на землю і стають мінами-"пастками". Це особливо небезпечно для цивільних.

Таким чином, це фактичне "міні бомбардування" від "Шахеда". Дрон може залетіти, наприклад, у Сумську область, поступово скидати ці трубки й летіти далі на Київщину, завдаючи ударів по різним цілям по всьому шляху польоту.

"Загроза для цивільних від таких "Шахедів" — найстрашніше. Особливо для дітей, які можуть знайти ці трубки в полі, в лісі, на узбіччі. Вони можуть підняти її, погратися — і загинути або отримати важкі поранення. Це — не просто війна. Це свідомий терор і тиск на населення. Це метод геноциду — змусити людей боятися, хотіти миру, капітулювати. Ідея ворога проста: якщо суспільство втомиться, якщо думку не формує держава — її сформує ворог. І він це робить найжорстокішими методами — спрямованими насамперед проти мирного населення", — вважає Жданов.

"Еволюція Шахедів": війна технологій і модернізація

За словами Жданова, Росія модернізує свої дрони постійно, а також захист від українських дронів. Наприклад, зараз росіяни закуповують кевларові сітки у Китаю й обтягують ними нафтобази. Дрон в них врізається, вибухає до того, як досягне цілі.

Shahed-136, відомий також як "Герань-2" у російській версії, має коріння у німецькому проєкті 1980-х років Die Drohne Antiradar (DAR), розробленому для боротьби з радянськими системами ППО. Цей дрон був призначений для виявлення та ураження радіолокаційних станцій, а також слугував приманкою для виявлення ППО країн Варшавського договору. Згодом іранські інженери адаптували цю концепцію, створивши Shahed-136, який Росія почала використовувати у війні проти України.

Протягом 2023–2024 років Росія суттєво вдосконалила дрони Shahed. Зокрема, були встановлені нові системи наведення, що дозволяють дронам самостійно розпізнавати цілі, такі як електростанції, без необхідності зовнішнього керування.Також з'явилися версії з осколково-фугасними бойовими частинами, які підвищують ефективність ураження інфраструктурних об'єктів. ​

Пізніше російські війська змінили тактику використання "Шахедів", застосовуючи їх у поєднанні з іншими безпілотниками, такими як Mohajer-6, для розвідки та наведення на цілі. Це дозволяло підвищити точність ударів та ефективність використання дронів.

У відповідь на загрозу з боку Shahed, Україна активно розвиває власні засоби боротьби з безпілотниками. Зокрема, у 2025 році очікується впровадження нових технологій, таких як дрони-перехоплювачі, здатні виявляти та знищувати ворожі БПЛА в повітрі. Ці системи мають стати важливим елементом протиповітряної оборони України. ​

Еволюція "Шахедів" від простих дронів до високотехнологічних систем озброєння підкреслює необхідність постійного вдосконалення засобів протидії та адаптації до нових загроз на полі бою.

Нагадаємо, у Росії також змогли поліпшити іранські дрони "Шахед". У БПЛА змінилася відбивна поверхня і система наведення.

Раніше Фокус писав про те, як добровольці Одещини допомагають силам ППО, вміло відбиваючи атаки ЗС РФ.