Ускладнили роботу ППО: у РФ істотно поліпшили "Шахеди", у чому нюанси (відео)

Російський ВПК значно поліпшив іранські дрони-камікадзе "Шахед". Нові версії безпілотників набагато складніше знищувати.

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Про це заявив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За три роки повномасштабної війни Повітряні сили знищили близько 100 балістичних ракет

"Треба дивитися, які "Шахеди" були від початку застосування з осені 2022 року, і які вони стали", — сказав Ігнат.

Іранські БПЛА змінилися візуально, у них присутні композитні матеріали для фюзеляжу. Це зменшило їхню відбивну поверхню та вплив засобів РЕБ.

Крім цього, змінилася і система наведення дронів: якщо раніше в них було чотири антени для супутникової навігації, то на сьогодні їх стало в рази більше. Що більше антен, то складніше придушити його супутниковий сигнал, констатував Ігнат.

Сили оборони України не відстають і вдосконалюють засоби РЕБ, додав начальник управління.

Крилаті та балістичні ракети ЗС РФ теж модернізуються і це ускладнює роботу ППО. Ігнат зауважив, що за три роки повномасштабної війни Повітряні сили ЗСУ знищили близько 100 балістичних ракет і 40 аеробалістичних "Кинджалів".

"Якщо брати крилаті ракети "Х-101", "Калібр" — 2400 таких ракет, "Іскандерів-К" — близько сотні. По балістиці маємо на сьогодні 97 збитих "Іскандерів" і KN-23", — підсумував військовий.

Нагадаємо, ближче до вечора 9 квітня ЗС РФ масовано атакували "Шахедами" Київ. У Подільському районі сталося загоряння в чотириповерховому будинку.

Фокус також писав про ворожу атаку "Шахедами" по Дніпру і Харкову 8 квітня. У двох містах пошкоджено цивільні об'єкти.