Ускладнили роботу ППО: у РФ істотно поліпшили "Шахеди", у чому нюанси (відео)
Російський ВПК значно поліпшив іранські дрони-камікадзе "Шахед". Нові версії безпілотників набагато складніше знищувати.
Про це заявив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Треба дивитися, які "Шахеди" були від початку застосування з осені 2022 року, і які вони стали", — сказав Ігнат.
Іранські БПЛА змінилися візуально, у них присутні композитні матеріали для фюзеляжу. Це зменшило їхню відбивну поверхню та вплив засобів РЕБ.
Крім цього, змінилася і система наведення дронів: якщо раніше в них було чотири антени для супутникової навігації, то на сьогодні їх стало в рази більше. Що більше антен, то складніше придушити його супутниковий сигнал, констатував Ігнат.
Сили оборони України не відстають і вдосконалюють засоби РЕБ, додав начальник управління.
Крилаті та балістичні ракети ЗС РФ теж модернізуються і це ускладнює роботу ППО. Ігнат зауважив, що за три роки повномасштабної війни Повітряні сили ЗСУ знищили близько 100 балістичних ракет і 40 аеробалістичних "Кинджалів".
"Якщо брати крилаті ракети "Х-101", "Калібр" — 2400 таких ракет, "Іскандерів-К" — близько сотні. По балістиці маємо на сьогодні 97 збитих "Іскандерів" і KN-23", — підсумував військовий.
Нагадаємо, ближче до вечора 9 квітня ЗС РФ масовано атакували "Шахедами" Київ. У Подільському районі сталося загоряння в чотириповерховому будинку.
Фокус також писав про ворожу атаку "Шахедами" по Дніпру і Харкову 8 квітня. У двох містах пошкоджено цивільні об'єкти.