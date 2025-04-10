Усложнили работу ПВО: в РФ существенно улучшили "Шахеды", в чем нюансы (видео)

Российский ВПК значительно улучшил иранские дроны-камикадзе "Шахед". Новые версии беспилотников намного сложнее уничтожать.

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Об этом заявил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

За три года полномасштабной войны Воздушные силы уничтожили около 100 баллистических ракет

"Надо смотреть, какие "Шахеды" были от начала применения с осени 2022 года, и какие они стали", — сказал Игнат.

Иранские БПЛА изменились визуально, в них присутствуют композитные материалы для фюзеляжа. Это уменьшило их отражающую поверхность и влияние средств РЭБ.

Кроме этого, изменилась и система наведения дронов: если ранее в них было четыре антенны для спутниковой навигации, то на сегодня их стало в разы больше. Чем больше антенн, тем сложнее подавить его спутниковый сигнал, констатировал Игнат.

Силы обороны Украины не отстают и совершенствуют средства РЭБ, добавил начальник управления.

Крылатые и баллистические ракеты ВС РФ тоже модернизируются и это усложняет работу ПВО. Игнат заметил, что за три года полномасштабной войны Воздушные силы ВСУ уничтожили около 100 баллистических ракет и 40 аэробаллистических "Кинжалов".

"Если брать крылатые ракеты "Х-101", "Калибр" — 2400 таких ракет, "Искандеров-К" — около сотни. По баллистике имеем на сегодня 97 сбитых "Искандеров" и KN-23", — подытожил военный.

Напомним, ближе к вечеру 9 апреля ВС РФ массированно атаковали "Шахедами" Киев. В Подольском районе произошло возгорание в четырехэтажном доме.

Фокус также писал о вражеской атаке "Шахедами" по Днепру и Харькову 8 апреля. В двух городах повреждены гражданские объекты.