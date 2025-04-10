Усложнили работу ПВО: в РФ существенно улучшили "Шахеды", в чем нюансы (видео)
Российский ВПК значительно улучшил иранские дроны-камикадзе "Шахед". Новые версии беспилотников намного сложнее уничтожать.
Об этом заявил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Надо смотреть, какие "Шахеды" были от начала применения с осени 2022 года, и какие они стали", — сказал Игнат.
Иранские БПЛА изменились визуально, в них присутствуют композитные материалы для фюзеляжа. Это уменьшило их отражающую поверхность и влияние средств РЭБ.
Кроме этого, изменилась и система наведения дронов: если ранее в них было четыре антенны для спутниковой навигации, то на сегодня их стало в разы больше. Чем больше антенн, тем сложнее подавить его спутниковый сигнал, констатировал Игнат.
Силы обороны Украины не отстают и совершенствуют средства РЭБ, добавил начальник управления.
Крылатые и баллистические ракеты ВС РФ тоже модернизируются и это усложняет работу ПВО. Игнат заметил, что за три года полномасштабной войны Воздушные силы ВСУ уничтожили около 100 баллистических ракет и 40 аэробаллистических "Кинжалов".
"Если брать крылатые ракеты "Х-101", "Калибр" — 2400 таких ракет, "Искандеров-К" — около сотни. По баллистике имеем на сегодня 97 сбитых "Искандеров" и KN-23", — подытожил военный.
Напомним, ближе к вечеру 9 апреля ВС РФ массированно атаковали "Шахедами" Киев. В Подольском районе произошло возгорание в четырехэтажном доме.
Фокус также писал о вражеской атаке "Шахедами" по Днепру и Харькову 8 апреля. В двух городах повреждены гражданские объекты.