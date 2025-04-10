ВС РФ атаковали Киев "шахедами": в столице вспыхнули пожары и есть разрушения, детали

К вечеру 9 апреля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку дронами типа "шахед" по Киеву, в результате чего в столице произошли возгорания зданий и разрушения домов.

Related video

Об атаке вражеских беспилотников сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В результате падения обломков произошло возгорание на 4 этаже четырехэтажного дома в Подольском районе столицы", — написал Кличко в половине 11 вечера.

Через 40 минут после этого пожар в доме локализовали.

В то же время уже после полуночи обломки "шахедов" упали на территорию складских помещений в Голосеевском районе столицы.

"Вследствие падения обломков сбитого БпЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе", — отметили в Киевской городской военной администрации.

В социальных сетях появились также фото с пожаром.

Пожар в Киеве из-за атаки "шахедов" Фото: соцмережі

Кроме того, в половине первого ночи в КГВА сообщили о том, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломков разрушено частное здание.

"Предварительно заблокирован человек. На место направляются спасатели", — отметили в КГГА.

На момент публикации материала информации о погибших в результате российской атаки не было.

Напомним, в ночь на 9 апреля ВС РФ нанесли удар "шахедами" по Краматорску, один из которых попал в жилой дом.

К вечеру 8 апреля ВС РФ атаковали "шахедами" Днепр и Харьков, в результате чего в обоих городах есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.