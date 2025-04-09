В Краматорске "шахед" разбил жилой дом: пострадали люди (видео)

В ночь на 9 апреля российские оккупационные войска нанесли удар "шахедами" по Краматорску, один из которых попал в жилой дом.

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Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Сегодня ночью город оказался под массированной атакой российских дронов. По предварительной информации, ранения получили 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя бабушка", — написал Филашкин.

Он также обнародовал видео, на котором видно разрушенный "шахедом" жилой дом в спальном районе Краматорска.

"Объемы разрушений устанавливаем. На месте ударов работают представители власти, полиция, спасатели и все ответственные службы", — подчеркнул Филашкин.

Напомним, вечером 8 апреля ВС РФ атаковали "шахедами" Днепр и Харьков, в результате чего в обоих городах есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

4 апреля ВС РФ ударили по ресторану в Кривом Роге, в результате чего погибли 19 человек.