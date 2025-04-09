В Краматорську "шахед" розтрощив житловий будинок: постраждали люди (відео)

У ніч на 9 квітня російські окупаційні війська завдали удару "шахедами" по Краматорську, один з яких влучив у житловий будинок.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вночі місто опинилося під масованою атакою російських дронів. За попередньою інформацією, поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся", — написав Філашкін.

Він також оприлюднив відео, на якому видно зруйнований "шахедом" житловий будинок у спальному районі Краматорська.

"Обсяги руйнувань встановлюємо. На місці ударів працюють представники влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби", — наголосив Філашкін.

Нагадаємо, надвечір 8 квітня ЗС РФ атакували "шахедами" Дніпро та Харків, внаслідок чого в обох містах є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

4 квітня ЗС РФ вдарили по ресторану у Кривому Розі, внаслідок чого загинули 19 людей.