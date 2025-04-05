У Кривому Розі збільшилася кількість жертв: подробиці удару (фото)

У Кривому Розі кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару 4 квітня зросла до 74. У лікарнях перебувають 37 поранених.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак увечері 5 квітня.

"За останніми даними, постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу – 74. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, серед них п'ятеро – діти", — написав начальник ОВА.

Кількість загиблих через удар РФ — 19, серед них 9 дітей. На стаціонарному лікуванні перебувають 5 дітей.

Тим часом міністр розвитку громад України Олексій Кулеба розповів, що 6 квітня Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі оголосили обласні центри, міста та селища.

"Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша", — написав Кулеба.

Удар по Кривому Рогу

Ввечері п'ятниці, 4 квітня, Росія обстріляла Кривий Ріг. Окупаційна армія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною просто по центрц житлового мікрорайону міста. Поруч із місцем удару був дитячий майданчик, де якраз ввечері гралися діти.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів про перші хвилини після удару.

"Ми негайно прибули на місце й побачили справжнє пекло: загиблі містяни, діти… Надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти", — написав Білошицький.

Нагадаємо, українська співачка Софія Ротару відреагувала на російський удар по Кривому Рогу 4 квітня 2025.

Також Фокус писав про те, що найменшому серед поранених внаслідок російської атаки по Кривому Рогу лише 3 місяці. Малюк отримав різані рани.