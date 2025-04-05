В Кривом Роге увеличилось количество жертв: подробности удара (фото)

В Кривом Роге количество пострадавших в результате российского ракетного удара 4 апреля возросло до 74. В больницах находятся 37 раненых.

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Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак вечером 5 апреля.

"По последним данным, пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу — 74. На стационарном лечении остаются 37 человек, среди них пятеро — дети", — написал начальник ОГА.

Количество погибших из-за удара РФ — 19, среди них 9 детей. На стационарном лечении находятся 5 детей.

Между тем министр развития общин Украины Алексей Кулеба рассказал, что 6 апреля Днем траура по погибшим в Кривом Роге объявили областные центры, города и поселки.

"От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода — флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина", — написал Кулеба.

Удар по Кривому Рогу

Вечером пятницы, 4 апреля, Россия обстреляла Кривой Рог. Оккупационная армия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью прямо по центру жилого микрорайона города. Рядом с местом удара была детская площадка, где как раз вечером играли дети.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал о первых минутах после удара.

"Мы немедленно прибыли на место и увидели настоящий ад: погибшие горожане, дети... Оказали первую помощь тем, кому еще можно было помочь", — написал Билошицкий.

Напомним, украинская певица София Ротару отреагировала на российский удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

Также Фокус писал о том, что самому маленькому среди раненых в результате российской атаки по Кривому Рогу всего 3 месяца. Малыш получил резаные раны.