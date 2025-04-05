София Ротару отреагировала на обстрел Кривого Рога (фото)

Украинская певица София Ротару отреагировала на российский удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

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Ротару написала на черном фоне: "Кривой Рог. 04.04.2025". Певица дополнила публикацию изображением свечи и эмодзи в виде разбитого сердца.

София Ротару отреагировала на российский удар по Кривому Рогу Фото: скріншот

В целом последние годы София Ротару не активна в соцсетях, она только поздравляет родных с праздниками и реагирует на события в Украине, в частности государственные праздники и массированные обстрелы. В июле 2024 артистка отреагировала на удар россиянами по "Охматдету" в Киеве.

Удар по Кривому Рогу

Вечером пятницы, 4 апреля, Россия обстреляла Кривой Рог. Вражеская армия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью прямо в центр жилого микрорайона города. Рядом с местом удара была детская площадка, где как раз вечером играли дети. В результате российского обстрела погибли 19 человек, среди которых 9 детей.

В общем, как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, количество пострадавших из-за ракетного удара РФ по Кривому Рогу возросло до 72.

Почти половина пострадавших госпитализированы, 17 — в тяжелом состоянии.

Напомним, в больницах Кривого Рога после ракетного удара 4 апреля, остаются 38 пострадавших.

Также Фокус писал о том, что самому маленькому среди раненых в результате российской атаки по Кривому Рогу всего 3 месяца. Малыш получил резаные раны.