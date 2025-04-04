Самому юному раненому в Кривом Роге всего 3 месяца, — ОВА

Более 30 человек находятся в медучреждениях из-за ранений после российской атаки по Кривому Рогу. Россияне атаковали жилой массив — взрыв произошел возле детской площадки.

Related video

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Пост Сергея Лысака Фото: Скриншот

"Среди тех, кто получил ранения, — дети. Самому маленькому — 3 месяца. У парня резаные раны. Ему оказали помощь. Оправляться от пережитого будет дома", — написал Лысак.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что россияне сознательно пытались убить как можно больше людей, ведь ударили по Кривому Рогу кассетной баллистической ракетой, предварительно — "Искандером".

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре сообщили, что в Кривом Роге россияне убили 14 человек, среди них шестеро детей.

"Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые зафиксировали очередное военное преступление РФ", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, Фокус писал о том, что известно о последствиях ракетного удара по Кривому Рогу. На военное преступление России уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.