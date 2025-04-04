Удар ВС РФ "Искандером" по Кривому Рогу: погибло много детей, количество жертв растет (фото)

В Кривом Роге после удара ВС РФ кассетной ракетой "Искандер" погибли уже 14 человек. Количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Среди погибших — пятеро детей. Рядом с местом попадания российской ракеты была детская площадка, уточняет глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее написал о шести погибших детях в результате удара российских военных по Кривому Рогу возле ресторана Магеллан. Спасательная операция продолжается. Повреждены не менее 5 домов.

"Каждый день российские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны", — отметил он.

Удар кассетной ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу: в ОП призвали заставить РФ отказаться от террора

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что по Кривому Рогу ударила кассетная баллистическая ракета "Искандер-М".

"Это сознательный удар для того, чтобы убить множество людей", — отреагировал чиновник.

Америка, Европа и все остальные страны обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны, полагает Зеленский.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Россия обстреляла Кривой Рог намеренно.

"Они не уважают США и никого в мире, они хотят убивать украинцев и уничтожить Украину и не хотят мира. Режим Путина и вся Россия демонстративно убили людей", — написал он.

Ермак добавил, что Украина давно заявила, что готова к прекращению огня, но РФ отвергает все предложения и убивает людей.

"Путин понимает только язык силы. Украинцы не должны погибать. Наши дети больше не погибают", — подчеркнул глава ОП.

Фокус ранее описывал происходящее в первые минуты удара по Кривому Рогу. Тогда сообщалось об ударе ВС РФ по ресторану "Магеллан", где было много людей.

Кроме этого, 2 апреля россияне атаковали ракетой Кривой Рог. Погибли четыре человека, ранения получили 8-летний мальчик и 6-летняя девочка.