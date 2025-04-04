Удар ЗС РФ "Іскандером" по Кривому Рогу: загинуло багато дітей, кількість жертв зростає (фото)

У Кривому Розі після удару ЗС РФ касетною ракетою "Іскандер" загинули вже 14 осіб. Кількість постраждалих і загиблих постійно збільшується.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Серед загиблих — п'ятеро дітей. Поруч із місцем влучання російської ракети був дитячий майданчик, уточнює голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Президент України Володимир Зеленський пізніше написав про шістьох загиблих дітей унаслідок удару російських військових по Кривому Рогу біля ресторану Магеллан. Рятувальна операція триває. Пошкоджено щонайменше 5 будинків.

"Кожен день російські удари. Кожен день загиблі люди. Тільки одна причина, чому це триває: Росія не хоче припинення вогню і ми це бачимо. Весь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни", — зазначив він.

Удар касетною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу: в ОП закликали змусити РФ відмовитися від терору

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що по Кривому Рогу вдарила касетна балістична ракета "Іскандер-М".

"Це свідомий удар для того, щоб убити безліч людей", — відреагував чиновник.

Америка, Європа і всі інші країни мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни, вважає Зеленський.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Росія обстріляла Кривий Ріг навмисно.

"Вони не поважають США і нікого у світі, вони хочуть вбивати українців і знищити Україну і не хочуть миру. Режим Путіна і вся Росія демонстративно вбили людей", — написав він.

Єрмак додав, що Україна давно заявила, що готова до припинення вогню, але РФ відкидає всі пропозиції і вбиває людей.

"Путін розуміє тільки мову сили. Українці не повинні гинути. Наші діти більше не гинуть", — підкреслив глава ОП.

Фокус раніше описував те, що відбувалося в перші хвилини удару по Кривому Рогу. Тоді повідомлялося про удар ЗС РФ по ресторану "Магеллан", де було багато людей.

Крім цього, 2 квітня росіяни атакували ракетою Кривий Ріг. Загинули четверо людей, поранення отримали 8-річний хлопчик і 6-річна дівчинка.