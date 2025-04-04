ЗС РФ вдарили балістикою по житловому району Кривого Рогу: багато загиблих і поранених (фото)

У Кривому Розі пролунав вибух, російська армія вдарила балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону. Снаряд міг влучити в ресторан Магеллан.

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У Кривому Розі пролунав вибух, російська армія вдарила по місту балістичною ракетою і влучила по центру житлового мікрорайону. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його відомостями, наразі відомо про 12 загиблих, із них троє — діти. Також понад 50 осіб дістали поранення. Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомляє про пожежі та пошкодження багатоповерхівок.

"Постійно збільшується кількість постраждалих. Горять машини та гаражі", — зазначив голова ОВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, у Кривому Розі окупанти вдарили по ресторану "Магеллан", у момент атаки там могло бути багато людей. Видання "СВОЇ.Кривий Ріг" показало кадри з місця удару ракетою. На відео помітні поранені люди і палаючі автомобілі.

Виходи балістики були з російського Таганрога, прильоти були і в Запорізькій області, зазначають моніторингові пабліки.

Нагадаємо, 2 квітня окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу. Загинули четверо людей, серед постраждалих були 8-річний хлопчик і 6-річна дівчинка.

Удень 29 березня війська Росії також атакували Кривий Ріг балістикою і влучили в щільну житлову забудову в центрі міста.