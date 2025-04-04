ВС РФ ударили баллистикой по жилому району Кривого Рога: много погибших и раненых (фото)
В Кривом Роге раздался взрыв, российская армия ударила баллистической ракетой по центру жилого микрорайона. Снаряд мог попасть в ресторан Магеллан.
В Кривом Роге раздался взрыв, российская армия ударила по городу баллистической ракетой и попала по центру жилого микрорайона. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
По его сведениям, на данный момент известно о 12 погибших, из них трое — дети. Также более 50 человек получили ранения. Днепропетровская областная военная администрация (ОВА) сообщает о пожарах и повреждении многоэтажек.
"Постоянно увеличивается количество пострадавших. Горят машины и гаражи", — отметил глава ОВА Сергей Лысак.
По предварительным данным, в Кривом Роге оккупанты ударили по ресторану "Магеллан", в момент атаки там могло быть много людей. Издание "СВОЇ.Кривий Ріг" показало кадры с места удара ракетой. На видео заметны раненые люди и горящие автомобили.
Выходы баллистики были из российского Таганрога, прилеты были и в Запорожской области, отмечают мониторинговые паблики.
Напомним, 2 апреля оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу. Погибли четыре человека, среди пострадавших были 8-летний мальчик и 6-летняя девочка.
Днем 29 марта войска России также атаковали Кривой Рог баллистикой и попали в плотную жилую застройку в центре города.