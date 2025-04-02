Удар по Кривому Рогу: увеличилось количество погибших и пострадавших, среди них есть дети (фото)

В Кривом Роге (Днепропетровская область) возросло количество пострадавших в результате ракетного удара Вооруженными силами Российской Федерации по городу 2 апреля. Сейчас известно о 4 погибших и 14 пострадавших, среди которых двое детей.

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Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он добавил, что среди пострадавших 8-летний мальчик и 6-летняя девочка.

По информации главы администрации, мальчик находится в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в травматологическом отделении. Девочке помощь оказали на месте.

Сергей Лысак добавил, что из-за удара по городу возник пожар. Сейчас спасателям удалось его потушить. Взрывной волной в Кривом Роге также повреждены спортзал, окна в админздании и многоэтажка.

Удар по Кривому Рогу: реакция президента Украины

На атаку по городу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что в результате удара погибло четыре человека.

Глава государства добавил, что все необходимые службы находятся на месте. Они устраняют последствия обстрела и помогают людям.

"Повсюду в мире такие удары называют одинаково: это террор. Прекратить это можно только достаточным давлением на Москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора", — отметил Владимир Зеленский.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепровской областной прокуратуре отметили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Что известно об атаке на Кривой Рог

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации 2 апреля около 17 часов нанесли удар баллистической ракетой по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Удар пришелся на территорию предприятия. Тогда Сергей Лысак сообщал о четырех погибших и трех раненых. На самом предприятии произошел пожар.

Добавим, что враг постоянно обстреливает город. В частности, в субботу 29 марта, россияне атаковали Кривой Рог баллистикой, попав в плотную жилую застройку в центре города. По информации руководитель Совета обороны города Александра Вилкула, пострадали пять человек.