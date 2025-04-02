Удар по Кривому Рогу: зросла кількість загиблих та постраждалих, серед них є діти (фото)

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Збройними силами Російської Федерації по місту 2 квітня. Нині відомо про 4 загиблих та 14 потерпілих, серед яких двоє дітей.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він додав, що серед постраждалих 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка.

За інформацією очільника адміністрації, хлопчик знаходиться у важкому стані. Нині він перебуває у травматологічному відділенні. Дівчинці допомогу надали на місці.

Сергій Лисак додав, що через удар по місту виникла пожежа. Наразі рятувальникам вдалось її загасити. Вибуховою хвилею в Кривому Розі також пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівка.

Удар по Кривому Рогу: реакція президента України

На атаку по місту відреагував президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що в результаті удару загинуло четверо людей.

Голова держави додав, що всі необхідні служби знаходяться на місці. Вони усувають наслідки обстрілу та допомагають людям.

"Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору", — зазначив Володимир Зеленський.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

В Дніпровській обласній прокуратурі відмітили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Що відомо про атаку на Кривий Ріг

Нагадаємо, що Збройні сили Російської Федерації 2 квітня близько 17 години завдали удару балістичною ракетою по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Удар прийшовся на територію підприємства. Тоді Сергій Лисак повідомляв про чотирьох загиблих і трьох поранених. На самому підприємстві сталась пожежа.

Додамо, що ворог постійно обстрілює місто. Зокрема, у суботу 29 березня, росіяни атакували Кривий Ріг балістикою, поціливши у щільну житлову забудову в центрі міста. За інформацією керівник Ради оборони міста Олександра Вілкула, постраждало п'ятеро осіб.