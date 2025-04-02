РФ ударила балістикою про підприємству в Кривому Розі: є загиблі та поранені

Російські окупанти 2 квітня близько 17 години завдали удару балістичної ракетою по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Удар прийшовся на територію підприємства.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски балістики з території окупованого Криму та попередили, що ракета летить курсом на Кривий Ріг.

Вибух пролунав о 17:04 в одному із районів міста. Влучання сталося в об'єкт інфраструктури, який розташований неподалік багатоповерхівок.

"Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо. Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений. Сталася пожежа. Всі деталі з’ясовуємо", — проінформував голова ОВА.

Згодом він оновив інформацію і повідомив про чотирьох загиблих і трьох поранених.

"Усім надають медичну допомогу. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені", — написав Лисак.

Нагадаємо, що увечері 14 березня ЗС РФ запустили дві балістичні ракети по Кривому Рогу. Під ударом опинився житловий квартал, де зафіксовані влучання по цивільних об'єктах. Місцева влада повідомляє про поранених, а також про руйнування на місці удару.