РФ ударила баллистикой о предприятию в Кривом Роге: есть погибшие и раненые
Российские оккупанты 2 апреля около 17 часов нанесли удар баллистической ракетой по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Удар пришелся на территорию предприятия.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Так, мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках баллистики с территории оккупированного Крыма и предупредили, что ракета летит курсом на Кривой Рог.
Взрыв прогремел в 17:04 в одном из районов города. Попадание произошло в объект инфраструктуры, который расположен неподалеку многоэтажек.
"Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем. Из-за вражеского удара по Кривому Рогу, по предварительной информации, погибли три человека. Есть и раненый. Произошел пожар. Все детали выясняем", — проинформировал глава ОГА.
Впоследствии он обновил информацию и сообщил о четырех погибших и трех раненых.
"Всем оказывают медицинскую помощь. Состояние врачи оценивают как средней тяжести. Среди пострадавших — 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы", — написал Лысак.
Напомним, что вечером 14 марта ВС РФ запустили две баллистические ракеты по Кривому Рогу. Под ударом оказался жилой квартал, где зафиксированы попадания по гражданским объектам. Местные власти сообщают о раненых, а также о разрушениях на месте удара.