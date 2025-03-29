Росія вдарила балістикою по центру Кривого Рога: є постраждалі (фото, відео)

У суботу вдень, 29 березня, росіяни атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області балістикою, поціливши у щільну житлову забудову в центрі міста.

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Про це повідомив місцевий Telegram-канал HKR.

Удар стався поміж будинків, в один з яких вже було пряме влучання ракетою, повідомили очевидці.

Моніторингові канали повідомляють, що росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М".

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що після удару по щільній міській забудові відомо про п'ять поранених, усі "середньої" степені.

Місцеве видання "На Часі" додає, що постраждалі, переважно, отримали травми від скла.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

"Понівечені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка", — йдеться у повідомленні.

Після ракетного удару у Кривому Розі Фото: соцмережi Після ракетного удару у Кривому Розі

Пізніше Олександр Вілкул додав, що кількість постраждалих збільшилася до шести людей. Важких поранень немає, уточнив він.

Наслідки удару Фото: Соцмережi

У найближчій школі розгортається штаб, де прийматимуть заявки на матеріальну допомогу від міста та допомогу будівельними матеріалами.

В офісі Генерального прокурора повідомили, що після ракетного удару по м. Кривий Ріг розпочато досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрито за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вирва на місці удару ракети Фото: Дніпровська обласна прокуратура

Як поінформував очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, кількість постраждалих збільшилася до сімох, троє з них госпіталізовані. У пацієнтів забої, осколкові поранення, різані рани. Лікарі оцінюють стан усіх як середньої тяжкості.

У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийка та інфраструктурний об’єкт.

Знищений вогнем автомобіль Фото: ДСНС

Рятувальники евакуюють поранену жінку Фото: ДСНС

Пошкоджені вибухом транспортні засоби Фото: ДСНС

Понівечено понад 20 автомобілів. Окрім того, в результаті удару спалахнув легковий автомобіль, який рятувальники оперативно загасили.

Нагадаємо, увечері 28 березня Дніпро атакували понад 20 ударних дронів ЗС РФ.

Ліквідація наслідків масованої атаки, під час якої постраждала 21 людина, тривала усю ніч. Вогонь знищив чотири приватні будинки, понівечені декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, ресторанно-готельний комплекс, адміністративна будівля, складські приміщення, гаражі та десятки автівок.