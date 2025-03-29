Атака по Дніпру: внаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих зросла, — ОВА (фото, відео)

Щонайменше 20 ударних дронів атакували Дніпро ввечері 28 березня: внаслідок ворожого обстрілу відомо про 4 загиблих та 19 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває.

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Ввечері 28 березня російська армія масовано атакувала Дніпро. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили про перші наслідки обстрілу міста.

Близько 21:16 години у Telegram-каналі відомства попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. В області було оголошено повітряну тривогу через рух дронів.

Об 21:44 годині в ОВА повідомили про вибухи у Дніпрі.

"Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі", — зазначив очільник відомства Сергій Лисак.

Невдовзі місцеві канали поширили перші відео, на яких видно наслідки обстрілу Дніпра. За їхньою інформацією, під атаку потрапив місцевий ресторан Bartolomeo.

В ОВА також підтвердили удар по готельно-ресторанному комплексу. Там додали, що через обстріл зайнялися приватні житлові будинки та багатоповерхівка.

Скріншот | допис ОВА

Невдовзі у відомстві також повідомили про перших постраждалих через обстріл Дніпра та оприлюднили фото наслідків. Також, як повідомили в ОВА, через атаку є загибла людина.

Через деякий час кількість загиблих внаслідок вечірньої атаки по Дніпру зросла до 4. Також стало відомо, що зросла кількість постраждалих до 15, з них 3 — у важкому стані.

У відомстві уточнили, що всього місто атакували понад 20 ударних безпілотників. Більшість з них збили, зазначив Сергій Лисак.

Станом на близько 00:30 годину кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 19. За даними відомства, пожежа охопила майже десяток приватних споруд, ще кілька багатоповерхівок зазнали ушкоджень через ворожу атаку. Також постраждали СТО та гаражі.

Пожежу у готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалося локалізувати. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Дніпра триває, на місці продовжують працювати оперативні служби.

Нагадаємо, увечері 28 березня російська армія масовано атакувала Дніпро ударними дронами.

Невдовзі міський голова Дніпра Борис Філатов закликав мешканців міста припинити "лити сльози" через ресторан, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу.