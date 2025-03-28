Обстріл Дніпра: Філатов закликав не "лити сльози" за рестораном, подробиці атаки (фото, відео)

Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав перестати "лити сльози" через ресторан Bartolomeo, який постраждав унаслідок атаки БПЛА 28 березня.

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Про це мер написав у своєму телеграм-каналі.

"Будь ласка, приберіть пальці з клавіатур, відійдіть від вікон та закінчуйте лити сльози за відомим дніпровським рестораном. Ну що ви за люди? Ну відверто. Це — війна. Жорстока та безжальна. Жоден ваш "постик" у соцмережах не допоможе", — зазначив Філатов.

Міський голова попросив мешканців Дніпра перебувати в безпечних місцях та чекати на офіційну інформацію від військової адміністрації.

Фото: Скріншот

Атака БПЛА на Дніпро 28 березня: що відомо

В ОВА о 21:44 зазначили, що в Дніпрі лунають вибухи. Через російський обстріл виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі.

Згодом у місцевих пабліках зʼявилося повідомляння про те, що в Центральному районі (Кірова) перебувають люди під завалами, а рятувальники ще не приїхали, адже удар стався зовсім нещодавно. Дніпряни просять про допомогу.

Голова ОВА Сергій Лисак зазначив, що є перші дані про постраждалих у Дніпрі. До лікарні доправили чотирьох поранених.

Фото: Скріншот

Зокрема, стало відомо про пожежу в готельно-розважальному комплексі Bartolomeo. На відео, яке вже виклали в мережу, видно, що будівля зруйнована, палають штори. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники.

На обстріл також відрегував український військовий Станіслав Бунятов.

"Бартоломео шкода, але це лише дошки та каміння, яке можна відбудувати. Шкода сиріт, інвалідів війни, загиблих, зниклих безвісти та полонених. Перед сном можете задонатити, це знижує тривожність", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, ЗСУ успішно завдали удару по Брянській області РФ 27 березня.

Також Фокус писав про те, що Володимир Зеленський розповів, що Україна без розвідданих США не може бачити вихід російських балістичних ракет.