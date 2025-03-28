Обстрел Днепра: Филатов призвал не "лить слезы" по ресторану, подробности атаки (фото, видео)

Городской голова Днепра Борис Филатов призвал перестать "лить слезы" из-за ресторана Bartolomeo, который пострадал в результате атаки БПЛА 28 марта.

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Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

"Пожалуйста, уберите пальцы с клавиатур, отойдите от окон и заканчивайте лить слезы по известному днепровскому ресторану. Ну что вы за люди? Ну откровенно. Это — война. Жестокая и безжалостная. Ни один ваш "постик" в соцсетях не поможет", — отметил Филатов.

Городской голова попросил жителей Днепра находиться в безопасных местах и ждать официальной информации от военной администрации.

Фото: скріншот

Атака БПЛА на Днепр 28 марта: что известно

В ОВА в 21:44 отметили, что в Днепре раздаются взрывы. Из-за российского обстрела возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе.

Впоследствии в местных пабликах появилось сообщение о том, что в Центральном районе (Кирова) находятся люди под завалами, а спасатели еще не приехали, ведь удар произошел совсем недавно. Днепряне просят о помощи.

Председатель ОВА Сергей Лысак отметил, что есть первые данные о пострадавших в Днепре. В больницу доставили четырех раненых.

Фото: скріншот

В частности, стало известно о пожаре в гостинично-развлекательном комплексе Bartolomeo. На видео, которое уже выложили в сеть, видно, что здание разрушено, горят шторы. Загорелись также многоэтажка и частные дома. Повсюду работают спасатели.

На обстрел также отрегулировал украинский военный Станислав Бунятов.

"Бартоломео жаль, но это только доски и камни, которые можно отстроить. Жаль сирот, инвалидов войны, погибших, пропавших без вести и пленных. Перед сном можете задонатить, это снижает тревожность", — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, ВСУ успешно нанесли удар по Брянской области РФ 27 марта.

Также Фокус писал о том, что Владимир Зеленский рассказал, что Украина без разведданных США не может видеть выход российских баллистических ракет.